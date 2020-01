Barbara D’Urso, spiacevole infortunio per la conduttrice: “Mi fa male”; ecco cosa è accaduto.

Lei è una delle donne più amate del nostro piccolo schermo. Alla guida di ben tre trasmissioni di successo contemporaneamente, Barbara D’Urso è davvero inarrestabile. E, quando non è in tv, la conduttrice napoletana riesce comunque a tenersi in contatto col suo pubblico attraverso i social. In particolare Instagram, dove Barbara ama condividere i momenti più salienti delle sue giornate. Ma, nelle ultime Instagram stories, la conduttrice non ha mostrato qualcosa di molto ‘piacevole’: durante le sue lezioni di danza mattutine, la D’Urso si è infortunata. Nei video postati sul suo profilo, Barbara si sta sottoponendo a un’ecografia alla caviglia. Ecco cosa è successo.

Barbara D’Urso, spiacevole infortunio per la conduttrice: le immagini dell’ecografia alla caviglia

Tra le mille passioni di Barbara D’Urso c’è anche la danza. Chi la segue sa che la conduttrice ama tenersi in forma col ballo: nelle sue stories, Barbara mostra spesso i momenti più divertenti delle sue lezioni. Ma, a quanto pare, qualcosa è andato storto. Sul profilo della D’Urso, qualche ora fa, sono apparse delle stories in cui la conduttrice mostra a tutti il suo infortunio. Barbara si è fatta male a una caviglia, proprio danzando. E si riprende durante l’ecografia. “Mi fa male! Quindi, che facciamo caro dottore?”, chiede la conduttrice al medico, che non ha dubbi: “Tu danzi fasciata”. “No danzo sfasciata! Mi devo fasciare?”, chiede la conduttrice. Ecco uno screen tratto dalle stories:

“La famosa caviglia della danzatrice!”, dichiara la D’Urso nella sua stories, facendo riferimento ai continui traumi riportati delle ballerine. Ma, dopo la iniziale ‘ribellione’, Barbara decide di seguire le direttive del medico. Ecco cosa ha postato su Instagram poco dopo le immagini dell’ecografia:

La D’Urso ha deciso: danzerà fasciata! Neanche un infortunio può fermare la conduttrice, che si conferma una forza della natura. E voi, seguirete la nuova puntata di Pomeriggio 5?