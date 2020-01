Chi Vuol Essere Milionario: chi è Enrico Remigio, il concorrente che leggerà la domanda da un milione di euro nel quiz di Gerry Scotti.

È iniziata alla grande la nuova edizione di Chi vuol essere milionario? Questa sera, mercoledì 29 gennaio, andrà in onda la seconda puntata del seguitissimo quiz di Gerry Scotti. Una puntata che potrebbe entrare nella storia. Sì, perché il concorrente Enrico Remigio è arrivato alla fine della sua scalata: questa sera, per l’ultima domanda, quella che vale un milione di euro. Nella scorsa puntata, Enrico ha risposto correttamente alle quattordici domande precedenti. Un percorso emozionante, che ha affrontato non senza difficoltà: ad aiutarlo, in una domanda sportiva, ci ha pensato papà Sandro, mentre lo Switch gli ha permesso di sostituire una domanda di Storia dell’Arte. Ma Enrico ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per portarsi a casa il massimo del montepremi. In attesa di scoprire quale sarà la domanda delle domande, conosciamo meglio il giovane concorrente che ha tenuto i telespettatori incollati alla tv.

Chi Vuol Essere Milionario: Enrico Remigio tenterà di vincere un milione di euro

Si chiama Enrico Remigio, ha trenta anni ed è nato a Scafa, in provincia di Pescara. È lui il primo concorrente dell’edizione 2020 di Chi vuol essere milionario? Un concorrente che, per fare i provini del quiz, ha preso un volo di 14 ore. Sì, perché Enrico lavora a Singapore, come sales manager per la filiale del sud-est asiatico della KTM, una casa motociclistica austriaca. Si è laureato alla Università Bocconi in Business Administration and Management e specializzato in Marketing Management. Ha lavorato in Cina e Thailandia come produce manager. Ed è proprio in Thailandia che vive la sua fidanzata francese, a Bangkok. Che questa sera seguirà il suo Enrico in quella che potrà rappresentare la svolta della sua vita. Il giovane abruzzese, rispondendo alla quattordicesima domanda, ha raggiunto quota 300 mila euro. L’obiettivo, adesso, è conquistare il tanto agognato milione: negli ultimi 20 anni, soltanto in tre sono riusciti a risponder in maniera esatta all’ultimo quesito del quiz. Enrico ha varie opzioni: rinunciare alla risposta e ‘accontentarsi’ di 300 mila euro o rischiare, provando a dare la risposta giusta all’ultima domanda. Nel caso di errore, però, il concorrente porterà a casa 150 mila euro. Come finirà la sua scalata verso il milione?

Una puntata attesissima, quella di questa sera, di Chi vuol essere milionario? Una puntata che si aprirà con l’ultima domanda, quella che vale un milione di euro. Riuscirà il concorrente a dare la risposta giusta? O preferirà non rischiare? Non ci resta che attendere qualche ora per scorprirlo. E, come ricorda sempre Gerry Scotti ai suoi concorrenti: “Only the brave!”