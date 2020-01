Arisa, l’avete mai vista ai tempi della scuola? Spunta uno scatto inedito dal passato della cantante.

È una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Diventata famosa grazie alla vittoria a Sanremo Giovani nel 2009 con il brano Sincerità, da quel momento Arisa e la sua voce hanno conquistato milioni di fan. Che, di recente, hanno potuto seguirla nel nuovo formati di Rai Uno guidato da Milly Carlucci, il Cantante Mascherato. Ma è anche su Instagram che Arisa è seguita da tantissimi sostenitori. Sul suo profilo, la cantante ama postare foto e video delle sue giornate. E non mancano i ricordi. Sono tanti i vip che, attraverso i social, decidono di mostrare ai followers momenti inediti del loro passato, aprendo il cassetto dei loro ricordi. Ed è quello che ha fatto anche Arisa, con uno scatto pubblicato proprio qualche giorno fa: la cantante ha condiviso con i followers una foto risalente ai tempi della scuola. Siete curiosi di vedere com’era Arisa da adolescente? Ve lo mostriamo subito!

Arisa, l’avete mai vista ai tempi della scuola? Lo scatto inedito su Instagram

“Da grande voglio diventare quella ragazzina con la maglia rossa e voglio tenermi strette le mie amiche”. È questa la didascalia che Arisa accompagna a uno scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram qualche giorno fa. Una foto direttamente dai tempi della scuola, in cui la cantante posa per la consueta foto di gruppo con la classe. Un ricordo dolcissimo, che Arisa ha condiviso con i suoi numerosi followers. Gli anni sono passati, ma la Arisa adolescente non è molto diversa da quella attuale. Date un’occhiata:

Un ricordo dolcissimo, che ha emozionato i fan della cantante. Il post ha ricevuto il pieno di likes e commenti, tutti ricchi di complimenti per Arisa. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!