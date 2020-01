Michele Zarrillo sarà uno dei BIG di Sanremo 2020: il noto cantautore è uno dei volti più famosi del Festival. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul noto cantante.

Sanremo 2020 aprirà i battenti il prossimo 4 febbraio: fino all’8 febbraio il palco dell’Ariston ospiterà i suoi concorrenti, i suoi ospiti, il conduttore e direttore artistico accompagnato dalle sue vallette: sarà questa la settantesima edizione del Festival più famoso d’Italia e sarà indimenticabile! Tra i BIG in gara c’è Michele Zarrillo: il cantautore e chitarrista italiano si è esibito più volte sul palco di Sanremo, la prima volta con la canzone ‘Su quel pianeta libero’. Sono tanti i successi rimasti nel tempo cantati dal romano: scopriamo tutto su lui.

Sanremo 2020, chi è Michele Zarrillo: età, carriera e vita privata del Big del Festival

Michele Zarrillo è nato il 13 giugno del 1957 a Roma, nel quartiere Centocelle: ha esordito nel ’72 come chitarrista e cantante del gruppo Semiramis. L’anno successivo entrò nei Rovescio della Medaglia: la sua vita da band ha avuto vita breve. Nel 1979 ha vinto il Festival di Castrocaro con ‘Indietro no’ e da lì iniziò la salita verso il successo. Compose le musiche di ‘Sesso o esse’ per Renato Zero e ‘Ricetta di donna’ per Ornella Vanoni. Nell’81 ha esordito a Sanremo con ‘Su quel pianeta libero’ e l’anno dopo si esibì con una delle sue canzoni ancora oggi famose, ‘Una rosa blu’. Nell’87 ha vinto il Festival di Sanremo nella sezione ‘Nuove proposte’ con il brano ‘La notte dei pensieri’. Nel ’90 grazie alla collaborazione con Alessandro Colombini, nacque ‘Adesso’, e nel ’94 presentò sul palco dell’Ariston ‘Cinque giorni’, altro suo brano famoso ancora oggi. Migliaia di concerti, di consensi e di applausi per Zarrillo che con la sua musica ha sempre fatto sognare i migliaia di fan che l’hanno sempre seguito. Il noto cantante ha anche partecipato come coach alla prima edizione del programma di Amadeus, ‘Ora o mai più’ su Rai Uno. E’ stato annunciato come concorrente della 70esima edizione del Festival: non sale sul palco dell’Ariston dal 2017, quando presentò ‘Mani nelle mani’. Michele Zarrillo ha tre figli: Valentina, nata nell’81, da una relazione durata 8 anni, Luca, nato nel 2010, e Alice, nata nel 2012, sono il frutto dell’amore con l’attuale compagna, Anna Rita. Il 5 giugno del 2013, il cantautore fu colpito da un infarto: dopo esser stato ricoverato all’Ospedale Sant’Andrea di Roma, tutto andrò per il meglio.

Lo vedremo sul palco dell’Ariston, in Sanremo 2020 con la canzone ‘Nell’estasi o nel fango’. Questi i suoi sfidanti:

Questa è la tabella resa pubblica dal profilo ufficiale social di Sanremo 2020.