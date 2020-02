Baby K senza pantaloni su Instagram: spunta un ‘dettaglio’ che non passa inosservato, piovono commenti per lo scatto della cantante, ecco cos’è successo.

Baby K è senza alcun dubbio una delle cantanti del momento. Oltre ad avere una fantastica voce, è anche una rapper di successo, una delle poche donne a fare questo genere, soprattutto in Italia. Proprio per questo è davvero riconoscibile, ma soprattutto è amatissima. Negli ultimi anni ha fatto ballare il pubblico con i tormentoni che hanno accompagnato le nostre estati. Basti pensare ai singoli ‘Da zero a cento’, o anche ‘Voglio Ballare con Te’, in collaborazione con Andrés Dvicio, altro successo incredibile, giunto addirittura a 100 milioni di views su Youtube, proprio come un altro pezzo che ha caratterizzato l’estate italiana nel 2015, ovvero ‘Roma-Bangkok’. Il singolo, cantato insieme all’inconfondibile voce di Giusy Ferreri, è il primo della storia italiana il cui video arriva a 100 milioni di visualizzazioni su Youtube, ottenendo così il riconoscimento Vevo Certified. Sempre grazie a questa canzone, Baby K ottiene il record di prima cantante italiana ad aver avuto un disco di diamante dalla FIMI, per le 500mila copie vendute. Insomma, la carriera di Baby K è davvero di tutto rispetto, ma il pubblico la ama anche per la sua incredibile bellezza. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato uno scatto in cui è senza pantaloni, che ha ‘stuzzicato’ i fan in particolare per un ‘dettaglio’: ecco di cosa si tratta.

Baby K senza pantaloni su Instagram: lo scatto stuzzica i fan per un ‘dettaglio’ che non è passato inosservato

Baby K ha quasi 37 anni, ma sembra davvero una ragazzina. Il suo look trendy e il suo corpo da urlo, infatti, la rendono amatissima dai fan di tutte le età, tanto che i post che pubblica sul suo profilo Instagram diventano virali in pochissimo tempo. Proprio com’è successo con la sua ultima foto, in cui la cantante è senza pantaloni, e indossa solo una felpa bianca. Le sue gambe atletiche sono completamente scoperte, e solo le parti ‘proibite’ sono celate dall’intimo nero. Lo scatto è davvero mozzafiato e ha fatto impazzire tutti i fan di Baby K, che hanno subito invaso il post di like e commenti, facendole i complimenti per il suo fisico e per la sua bellezza, perfetta anche di primo mattino.

Ma la cosa che più ha colpito i fan è un ‘dettaglio’ che ha ‘stuzzicato’ la fantasia di tutti. Si tratta del tatuaggio che spunta dalla biancheria intima, oltre a quello che si vede sulla coscia della rapper, e che evidentemente si trova in un punto piuttosto ‘bollente’. Sareste curiosi di scoprire di cosa si tratta?