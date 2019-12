Baby K esagerata su Instagram: la cantante pubblica una foto senza vestiti e infiamma il web, anche la collega Elodie commenta

Baby K è una delle cantanti più seguite e amate in Italia. La rapper ha raggiunto l’apice del successo grazie al brano “Roma-Bangkok“, realizzato insieme a Giusy Ferreri e che ha venduto oltre 500 mila copie nel nostro paese. Grazie a questo singolo è stata la prima artista ad ottenere un disco di platino dalla FIMI, oltre che la prima artista nella storia della musica italiana a raggiungere 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Successo che è stato coltivato con altri brani molto famosi, come “Voglio ballare con te“, “Da zero a cento” e “Come no“. Lo scorso 31 maggio 2019 ha pubblicato un nuovo brano, “Playa“, che è stato uno dei più ascoltati dell’estate. La cantante è cresciuta molto anche sui social network: su Instagram, ad esempio, conta 625 mila seguaci e presto probabilmente festeggerà il milione. Per aumentare l’hype, la rapper ha iniziato a pubblicare foto con pose molto sensuali.

Baby K esagerata su Instagram: la foto senza vestiti

Oltre ad essere una bravissima artista, la cantante di “Roma-Bangkok” è anche una bellissima ragazza. Negli ultimi anni ha sfoggiato un fascino e una sensualità che nei primi anni di carriera era rimasta celata. La cantante ovviamente mette in mostra il suo fascino, oltre che sul palco, anche sui social network. Ieri, ad esempio, ha pubblicato una foto mozzafiato su Instagram. La rapper era in ginocchio su una poltroncina rossa, ma soprattutto era senza vestiti. Solo un top aderente copriva il fisico bellissimo della cantante, che indossava inoltre delle calze nere e un cappellino bianco.

La foto ovviamente ha fatto il giro del web, ricevendo migliaia di like. Tra i commenti vi era anche quello di Elodie, che ha “redarguito” la collega scrivendo: “Zozza“.