Pomeriggio 5, Barbara D’Urso e la frecciatina a Serena Enardu: “Fa anche la scaletta delle mie trasmissioni”; ecco cosa è accaduto in diretta.

Una nuova ricchissima puntata di Pomeriggio 5 è andata in onda quest’oggi su Canale 5. Come sempre, la padrona di Casa Barbara D’Urso ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori, aggiornandoli sulle ultime notizie di cronaca, nella prima parte della puntata, per poi lasciare spazio al gossip. E proprio nella seconda parte della trasmissione, come ogni giorno, la conduttrice ha aperto l’ampia pagina dedicata al Grande Fratello Vip. In particolare, in studio si è commentata la puntata del reality andata in onda ieri sera. Una puntata durante la quale Antonella Elia ha scoperto di un presunto tradimento del suo compagno. Pietro è stato ‘beccato’ in compagnia della sua ex e le foto sono finite sul settimanale Nuovo. Nulla di eclatante, ma Antonella non ha gradito l’incontro tra Pietro e la sua ex. Un incontro che, per Serena Enardu, potrebbe essere stato combinato proprio dalla ex. In una chiacchierata con Antonella, Serena le rivela questa impressione, nominando Barbara D’Urso e i suoi programmi. La conduttrice ha replicato in diretta, con una frecciatina non proprio velata. Scopriamo cosa è successo.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso e la frecciatina a Serena Enardu: “Meravigliosa questa signorina”

Un botta e risposta da lontano, quello tra Serena Enardu e Barbara D’Urso. Nella Casa del Grande Fratello Vip, la Enardu ha fatto riferimento ai programmi della conduttrice napoletana, parlando dell’ipotetico tradimento di Pietro, il fidanzato di Antonella Elia. L’uomo infatti è stato paparazzato in compagnia della sua ex, Fiore Argento, e, per Serena, potrebbe essere stato organizzato proprio dalla ragazza. Il motivo? Far parlare di sè e andare dalla D’Urso. Ecco cosa ha dichiarato Serena: ” Gli avrà tirato un tranello. Ha organizzato questa paparazzata. Va dalla D’Urso domani sicuro, è la prassi, lì c’è la sfilata degli ex”. Per qualcuno sul web, quella della Enardu sarebbe stata una velata stoccata per la conduttrice. Che, oggi, ha replicato con ironia a Pomeriggio 5: “È meravigliosa questa signorina che dentro la Casa fa anche la scaletta delle mie trasmissioni! Magari viene il fidanzato, magari tutti e due, magari i genitori!”

A fine blocco, Barbara invita il fidanzato della Elia per chiarire la situazione. E aggiunge: “Lo chiederò a lui, magari lo chiederà anche alla Argento, seguendo la scaletta che mi stanno facendo all’interno della Casa del Grande Fratello!”. Insomma, puntata scoppiettante quella di oggi di Pomeriggio 5, voi l’avete seguita?