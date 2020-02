Ospiti Finale Sanremo 2020: chi è Edoardo Pesce e dove lo abbiamo visto

Sanremo 2020, tra gli ospiti della Finale della kermesse sanremese questa sera troviamo Edoardo Pesce: chi è e dove lo abbiamo già visto.

Questa sera, sabato 8 Febbraio 2020, va in onda l’ultima serata del Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Una bellissima kermesse, arrivata ormai al termine, che questa sera decreterà il vincitore di questa settantesima edizione. Tanti gli ospiti che si susseguiranno sul palco questa sera. Insieme ai 24 cantanti in gara sappiamo infatti che oltre a Fiorello e Tiziano Ferro, che ormai hanno accompagnato Amadeus in tutte le serate, ci sarà anche Christian De Sica insieme a tutti gli attori del film “La mia banda suona il pop”, Vittorio Grigolo, I Gente de zona, Edoardo Pesce, Wilma De Angelis, Biagio Antonacci.

Chi è Edoardo Pesce?

Per chi non lo conoscesse, Edoardo Pesce è un attore italiano che ha vinto nel 2019 il David di Donatello per il film Dogman di Matteo Garrone, ma conosciamolo meglio. Inizia a studiare recitazione presso la scuola Ribalte e poi la scuola Teatro Azione Diretta da Isabella Del Bianco e Cristiano Censi. Lo ricordiamo sicuramente ne la serie TV Romanzo Criminale in cui interpreta Ruggero Buffoni. Nel 2012 invece insieme a Raoul Bova è coprotagonista della miniserie Ultimo – L’occhio del Falco. Nel 2013 invece lo troviamo sempre in televisione in Squadra antimafia, Palermo oggi e partecipa alla fiction Non è mai troppo tardi, insieme a Claudio Santamaria. Inizia a girare anche poi la sesta stagione dei Cesaroni dove interpreta il personaggio di Annibale Cesaroni. Lo troviamo nel 2015 nel film se Dio vuole, insieme a Marco Giallini e Alessandro Gassman, e nel film Il centro del mondo, diretto da Kim Rossi Stuart. Lavora poi nel film Fortunata di Sergio Castellitto, presentato al Festival di Cannes nel 2018. Viene scelto poi da Matteo Garrone proprio come coprotagonista del film DogMan. E qui vince il nastro d’argento come miglior attore protagonista.

Di cosa parla Dogman

Il film Dogman è una pellicola molto importante. Racconta del delitto di Canaro, ossia l’omicidio del criminale e pugile dilettante Giancarlo Ricci che è stato compiuto da Pietro Denegri. Il film è stato addirittura selezionato per rappresentare l’Italia ai premi Oscar proprio nella categoria miglior film in lingua straniera, ma purtroppo non è entrato nella lista dei 10 preselezionati.