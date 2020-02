Chi è Angela Finocchiaro: età, carriera e marito della splendida attrice

Chi è Angela Finocchiaro, la splendida attrice milanese? Ecco cosa occorre sapere su di lei: a partire dalla sua età, carriera e vita privata.

La puntata di quest’oggi, 16 febbraio, di Domenica In sarà davvero indimenticabile. Non soltanto Mara Venier offrirà ampio spazio al Festival di Sanremo e, soprattutto, ad alcuni dei suoi protagonisti, ma ospiterà nel suo studio televisivo degli attori più che speciali. Parliamo, infatti, di Christian De Sica, Paolo Rossi, Massimo Ghini ed Angela Finocchiaro, protagonisti del nuov film ‘La mia Banda suona il rock’. Ecco. A proposito dell’unica figura femminile di questo splendido cast, sapete proprio tutto di lei? Questo è l’articolo che fa per voi. Come è solito nostro fare, passeremo in rassegna tutto ciò che occorre sapere su di lei. A partire dalla sua età, carriera e vita privata. Ecco tutti i dettagli.

Chi è Angela Finocchiaro: età e carriera

Angela Finocchiaro è nata a Milano il 20 Novembre del 1955. La sua carriera nel mondo della recitazione inizia sin da subito. Dapprima nel teatro, intorno agli anni ’70, la comica ed attrice milanese, molto presto, farà il suo debutto nel mondo del cinema. Nel 1979, infatti, sarà la protagonista di Rataplan, pellicola cinematografico che le conferirà un successo davvero inaudito. Da quel momento, la carriera della bella Finocchiaro è tutta in ascesa. Non soltanto, infatti, Angela sarà impegnata al cinema, ma anche in teatro e, addirittura, in televisione, l’attrice otterrà dei ruoli più che importanti per la sua eccellente carriera. Il momento più importante della sua vita è arrivato nel 2006. Quando, come protagonista nel film ‘La Bestia nel Cuore’ di Cristina Comincini, la Finocchiaro ottiene il Nastro D’Argento, il David di Donatello e il Ciak D’Oro come migliore attrice non protagonista. Infine, nel 2010 prende parte a due commedie davvero incredibili. ‘Benvenuti al Sud’, per il quale ottiene la nomina al David di Donatello e Nastri D’Argento come migliore attrice non protagonista, e ‘La Banda dei Babbi Natale’, ottenendo, anche in questo caso, la nomina dei Nastri d’Argento.

Insomma, una carriera davvero ricca di successi. Ma che, data la sua smisurata bravura e professionalità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Vita privata e figli della splendida attrice e comica

Nonostante sia un’attrice molto apprezzata, amata e super seguitissima, Angela Finocchiaro lascia trasparire ben poco della sua vita. Sul suo canale social ufficiale, ad esempio, l’attrice milanese non è solita condividere scatti inerenti alla sua privacy, bensì si diletta a pubblicare foto che la ritraggono nella sfera lavorativa. Tuttavia, stando a quanto trapelato sul web, l’attrice sembrerebbe essere sposato con Danilo, attore conosciuto in teatro. Con il quale, tra l’altro, ha avuto due splendidi figli.