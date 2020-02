Grande Fratello Vip, colpo di scena: nel corso della prossima puntata, in Casa entrerà una nuova concorrente, è proprio lei.

È un’edizione davvero scoppiettante, la quarta del Grande Fratello Vip. Il conduttore Alfonso Signorini ha messo su un cast davvero interessante: i colpi di scena, nella Casa più spiata della tv, non mancano mai! Grandi protagonisti di questa edizione sono senza dubbio Serena e Pago, che con la loro tormentata storia d’amore stanno appassionando il pubblico del GF Vip, proprio come accadde ai tempi della loro partecipazione a Temptation Island Vip. La Enardu, però, dopo aver evitato l’eliminazione venerdì, potrebbe salutare il suo Pago già domani sera, essendo in nomination contro Fabio Testi. Chi la spunterà nella votazione? Staremo a vedere. Quel che è certo, è che anche la puntata di domani sera del reality regalerà tante emozione. E un clamoroso colpo di scena! Se da un lato qualcuno uscirà dalla Casa, infatti, dall’altro ci sarà un nuovo ingresso. Avete capito bene: un nuovo concorrente ufficiale del reality, a tutti gli effetti! E, secondo 361 Magazine, si tratta proprio di lei. Site curiosi di scoprire il nome? Ve lo sveliamo subito!

Grande Fratello Vip, colpo di scena: in Casa entrerà una nuova concorrente, è Patrizia Rossetti

Al Grande Fratello Vip, si sa, accade di tutto! L’edizione in corso del reality più spiato della tv sta regalando inaspettati colpi di scena, uno dopo l’altro. E, nella nuova puntata serale che vedremo domani 17 febbraio, ne arriverà un altro. Come aveva fatto già intendere Alfonso Signorini durante la diretta di venerdì 14 febbraio, nella Casa entreranno nuovi concorrenti. E per 361 Magazine, già durante la puntata di domani sera assisteremo a un nuovo ingresso. Una nuova concorrente del GF Vip entrerà in gioco proprio domani. Di chi si tratta? Di Patrizia Rossetti, nota conduttrice e attrice teatrale. Quindi, se uno tra Serena Enardu e Fabio Testi dovrà abbandonare per sempre il reality, la Rossetti è pronta per iniziare questa nuova avventura. Come la prenderanno gli abitanti della Casa? Il nuovo ingresso cambierà le dinamiche nel gioco? Non ci resta che attendere la nuovo scoppiettante puntata del GF Vip.

Che dire, le anticipazioni sembrano essere davvero succulente. Ci aspetta una nuova puntata del Grande Fratello Vip ricca di novità e sorprese. Non ci resta che attendere qualche ore per tutte le nuove emozioni del reality show più spiato della nostra tv! Siete pronti?