Il Cacciatore 2, anticipazioni del 19 febbraio: scopriamo insieme la trama e il cast della seconda stagione in onda da stasera su Rai 2 dalle 21.20

Da stasera inizierà la seconda stagione de ‘Il cacciatore’, che ha riscosso un enorme successo. Il telefilm è liberamente ispirato al libro tratto da una storia vera ‘il cacciatore di mafiosi’ di Alfonso Sabella. La serie TV è diretta da Davide Marengo, con protagonista Francesco Montanari nel ruolo del giovane e ambizioso PM Saverio Barone. Francesco Montanari premiato al Festival di Cannes come miglior attore protagonista per ‘Il Cacciatore’. Il PM ha come unico obiettivo nella vita combattere un una caccia spietata i mafiosi che si sono macchiati delle stragi di Capaci e D’Amelio, in cui hanno perso la vita Falcone e Borsellino. Come per la scorsa stagione, ciascuna puntata è divisa in due episodi, per quattro settimane, con un totale di 8 episodi.

Il Cacciatore 2, anticipazioni 19 febbraio: trama e cast seconda stagione

Nella scorsa stagione de ‘Il Cacciatore’, abbiamo assistito alle vicende di Saverio Barone, che all’inizio degli anni ’90 diventa uno dei volti più in vista nella lotta alla criminalità organizzata, in seguito agli attentati in cui persero la vita Borsellino e Falcone, con le rispettive scorte e mogli. In questa nuovissima serie, vedremo nuovamente il PM alle prese con nuovi casi. Fa sempre banco la ricerca dei fratelli Brusca.

Episodio 1 – Fino a che non moriamo: 2 gennaio 1996, Saverio Barone è sulle tracce dei fratelli Brusca, grazie ad una soffiata anonima, che rivela la possibile posizione dei due uomini. Il tutto, ovviamente, fatto con gran cautela per evitare problemi al piccolo Di Matteo. Gli uomini di Barone sorvegliano la villa cercando di scoprire se il boss si trovi in casa. Nel frattempo il fratello Enzo Brusca inizia ad operare alle sue spalle per rubargli l’impero costruito.

Episodio 2 – Resistere: Brusca è abbandonato a se stesso, circondato ormai solo dalla moglie e dal figlio piccolo. La polizia è sempre più vicina e i narcotrafficanti del New Jersey ormai fanno affari solo con Enzo Brusca. Barone nel frattempo aspetta di fare irruzione nella villa e vorrebbe avere il supporto della moglie Giada, nonostante negli ultimi anni abbia sempre messo un passo avanti a tutto la carriera, la famiglia continua ad essere un perno fondamentale della sua vita. Nel frattempo nell’ufficio del procuratore Elia arriva Francesca Lagoglio, che fino ad ora era rimasta al margine delle indagini, ma che ora pare avere una pista per poter catturare Provenzano.