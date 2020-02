GF Vip, Patrick e Antonella Elia: lui si scusa in modo ‘singolare’, la reazione di lei è inaspettata, ecco cos’è successo tra i due concorrenti dopo la furiosa lite in diretta.

Il Grande Fratello Vip continua a regalare forti emozioni e inaspettati colpi di scena. Nella puntata in diretta di lunedì sera è successo davvero di tutto. Serena Enardu è stata eliminata e Pago è finito in nomination. La coppia finora più discussa del programma, dunque, rischia di uscire definitivamente di scena. Ma non è tutto. In casa sono entrate tre ragazze, Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Asia Valente, ma solo una di loro diventerà una concorrente a tutti gli effetti. Poi c’è stata la furiosa lite in diretta tra Patrick e Antonella Elia. L’ex valletta di Mike Bongiorno ha anche minacciato di voler lasciare la casa dopo il comportamento, a suo dire, offensivo di Patrick, il quale a sua volta è stato ‘difeso’ dal pubblico e dagli altri concorrenti e ha attaccato duramente la sua ‘coinquilina’. Lo scontro tra i due ha causato una vera e propria crisi in Antonella, che si è sentita profondamente ferita anche dall’atteggiamento di alcuni suoi compagni di gioco, che a suo dire non l’hanno difesa. Poco fa, però Patrick ha deciso di scusarsi con la Elia e lo ha fatto in modo ‘singolare’: ecco com’è andata tra i due.

GF Vip, Patrick e Antonella Elia: lui si scusa in modo ‘patricolare’, ecco come ha reagito lei

Patrick e Antonella Elia hanno avuto uno scontro davvero molto duro durante la puntata di lunedì scorso. Mentre erano ancora in diretta, lui si è avvicinato alla sua compagna d’avventura per un chiarimento, ma lei non se l’è sentita di parlargli. Poco fa, però, Patrick ci ha riprovato e stavolta è riuscito ad avere un approccio con Antonella, anche se in maniera ‘singolare’. Mentre era intento a prepararsi una camomilla, il gieffino ha visto passare la Elia e le ha chiesto se ne volesse una anche lei. Alla risposta affermativa da parte di Antonella, Patrick le ha offerto la sua, preparandosene poi un’altra per sé. “Vuoi dello zucchero? Dei biscottini?”, le ha chiesto, ma lei ha declinato. “Ti chiedo scusa per il mio comportamento, non volevo essere così brutale sinceramente”, ha detto lui mentre le porgeva la camomilla. La reazione di Antonella è stata inaspettata.

La Elia ha deciso di non rispondere alle parole di Patrick. Non gli ha ricambiato le scuse ma ha accettato le sue, e ha poi stemperato il tutto con una ‘battuta’: “Da quanto tempo era in infusione la camomilla? Dopo 4 minuti diventa eccitante”, ha detto la showgirl, sorridendo insieme al suo ‘coinquilino’. Pace fatta, dunque, tra i due?