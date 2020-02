Durante la puntata di ieri di CR4, Malgioglio ha perso le staffe in diretta sul caso Morgan: il cantante è stato il protagonista di un colpo di scena.

Ieri sera, mercoledì 19 Febbraio, è andata in onda una nuova puntata di CR4, il noto e popolare show di Piero Chiambretti su Rete Quattro. Uno degli argomenti portanti dell’appuntamento di ieri è stato il caso Morgan. Nonostante il Festival di Sanremo sia terminato da quasi due settimane, la lite tra i due cantanti della kermesse sanremese fa ancora tanto discutere. È proprio per questo motivo che nello studio televisivo del programma di Rete Quattro è stato chiamato come ospite Arturo Artom, amico di Marco Castoldi. Che, tra l’altro, ha preso le difese del cantautore, definendolo un vero e proprio genio. Insomma, delle parole che non sono affatto passate inosservate. Nemmeno a Cristiano Malgioglio. Che, proprio a questo punto, ha perso le staffe in diretta. Ecco che cosa è successo subito dopo.

Cristiano Malgioglio perde le staffe a CR4: il gesto inaspettato in diretta televisiva

Ha un carattere molto forte, Cristiano Malgioglio. Il classico ‘senza peli sulla lingua’, il celebre cantante è conosciuto oltre che per i suoi successi musicali e la sua innata simpatia, anche per la sua capacità ad esprimere i suoi pensieri ed opinioni senza freni. Lo ha fatto anche ieri sera. Quando, nel corso della puntata di CR4, l’ex opinionista del Grande Fratello ha completamente perso le staffe in diretta televisiva durante il match riguardante la lite tra Morgan e Bugo a Sanremo 2020. Come dicevamo precedentemente, ospite di Piero Chiambretti è stato Arturo Artom, amico di Marco Castoldi. Che, proprio in merito all’arte del cantautore, l’ha definito come un genio. Immediata è stata la reazione di Malgioglio. Che, senza troppi giri di parole, ha completamente sbottato. Lasciando senza parole tutti. ‘I geni della musica sono Mozart, Verdi, Beethoven, Freddy Mercury’, dice Cristiano commentando le parole di Arturo.

Ma non è affatto finita qui. Perché, nel commentare la performance di Morgan sulle note di ‘Quando’ di Luigi Tenco, Malgioglio ha detto: ‘Si rivolterebbe nella tomba se potesse ascoltare questa esibizione’. Da qui, poi, ne consegue un vero e proprio colpo di scena. Per la prima volta in assoluto, Cristiano ha abbandonato lo studio. ‘Basta, me ne vado via io’, conclude il cantante.