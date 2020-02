Sara Soldati, concorrente del GF VIP 4, ha fatto una confessione ‘a sorpresa’ ad alcune sue coinquiline: ecco di cosa si tratta

Nella casa del Grande Fratello Vip 4 il gioco è ormai entrato nel vivo. Il reality show andrà avanti fino ad aprile e nel frattempo stanno entrando nuovi concorrenti nella casa più spiata d’Italia. Ieri sera hanno fatto il loro ingresso Sossio Aruta e Valeria Marini. La scorsa settimana, invece, sono entrate nella casa tre donne: Sara Soldati, Teresanna Pugliese e Asia Valente. Queste però dovranno confrontarsi con il giudizio del pubblico e per questo motivo sono al televoto insieme a Fabio Testi. Se dovessero riuscire a superare il televoto, diventeranno concorrenti a tutti gli effetti e nominabili dal resto del gruppo. Le prime nomination per le tre ragazze hanno fatto nascere le prime strategie. Sara in particolare, dopo una settimana nella casa di totale assenza, ieri sera ha iniziato a scoprire le prime carte. Di seguito vi raccontiamo cosa è successo durante la notte nella casa del Grande Fratello Vip.

GF VIP 4, Sara Soldati punta Andrea Denver

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 4 è stata piena di sorprese e colpi di scena. Clizia Fornasier è stata squalificata, Andrea Montovoli ha deciso di abbandonare il gioco, Valeria Marini e Sossio Aruta hanno fatto il loro ingresso nella casa, i concorrenti hanno saputo cosa sta succedendo in Italia con il Coronavirus e poi le nuove nomination. Al televoto settimanale sono andati Fabio Testi, Sara Soldati, Teresanna Pugliese e Asia Valente. Le tre nuove concorrenti del reality show di Canale 5 dovranno confrontarsi con il giudizio del pubblico, mentre l’attore è stato nominato dal gruppo. Anche le tre ragazze iniziano a familiarizzare con il gioco del Grande Fratello e, dopo una settimana di apparente assenza nella casa più spiata d’Italia, iniziano a scoprire le prime carte. Sara in particolare, durante la notte, ha confessato alle sue coinquiline di avere un debole per Andrea Denver. Il modello con la passione per gli Stati Uniti, però, ha più volte dichiarato di essere fidanzato e di voler rispettare la sua compagna. Sara, però, sembra pronta a tutto e alle coinquiline ha confessato di volerci provare con Denver. Antonella Elia, Asia Valente e Paola Di Benedetto hanno ascoltato il suo discorso ed hanno cercato di darle dei consigli preziosi. Se da una parte la Elia e la Valente erano totalmente d’accordo, dall’altra Paola teme per la situazione sentimentale del ragazzo. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin, infatti, ha dichiarato: “Rispetto troppo il fatto che lui sia fidanzato”.

Sara vuole provare a conquistare il cuore del modello ed ha confessato: “A me piace perchè è molto timido, non è oppressivo e poi mi piacciono gli uomini che piangono”. Riuscirà la Soldati a conquistare il bello e tenebroso Denver?