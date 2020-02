GF Vip, perché Pago è uscito di corsa dalla Casa? Spunta un incredibile retroscena, rivelato proprio dall’ex gieffino su Instagram.

Lui è stato senza dubbio uno dei protagonisti assoluti dell’edizione ancora in corso del Grande Fratello Vip. La sua tormentata storia d’amore con Serena Enardu appassiona milioni di telespettatori da mesi e mesi. Parliamo di Pago, che dopo l’esperienza a Temptation Island Vip, ha deciso di rimettersi in gioco proprio nella Casa più spiata d’Italia. Casa che, però, ha dovuto abbandonare proprio la scorsa settimana. Il concorrente, infatti, ha perso al televoto contro Licia Nunez ed è stato ufficialmente eliminato dal gioco. La modalità con cui è uscito dalla Casa, però, è stata molto discussa: il concorrente, infatti, è letteralmente scappato via, senza salutare i compagni di avventura, come di solito accade ad ogni eliminazione nel reality. A cosa è stata dovuta la sua fretta? Per alcuni, Pago non voleva mostrarsi ‘debole’ e commosso durante i saluti, per altri il concorrente era rimasto deluso dai comportamenti di alcuni suoi compagni. Quale sarà il vero motivo? Ebbene, è stato proprio Pago a voler chiarire tutto, con una story su Instagram che non è passata inosservata.

GF Vip, perché Pago è uscito di corsa dalla Casa? Il motivo, svelato dall’ex gieffino, è incredibile

Perché Pago è uscito di corsa dalla Casa del Grande Fratello Vip? In tanti se lo sono chiesti, durante diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo il verdetto del televoto, che l’ha visto sconfitto da Lica, Pago è letteralmente scappato dalla Casa, senza salutare i suoi coinquilini. Un gesto che non è passato inosservato e che, durante la puntata, Alfonso ha voluto commentare con i concorrenti. Le ipotesi venute fuori sono davvero tante: Pago non voleva farsi vedere debole? È rimasto deluso dalle parole di alcuni concorrenti, in particolare Andrea Montovoli? O, semplicemente, non vedeva l’ora di riabbracciare i suoi cari fuori dalla Casa? Ebbene, il motivo è stato svelato proprio da Pago. E non potreste mai immaginarlo. Date un’occhiata:

Ebbene sì! A quanto pare, Pago è scappato in quel modo dalla Casa semplicemente perché aveva urgenza di andare in bagno. “Quando scappa, scappa…”, scrive l’ex gieffino nella story. Pubblicata, come si può leggere, per chiarire tutta la situazione creatasi proprio in seguito alla sua uscita ‘fugace’. Mistero svelato, quindi! E voi, cosa ne pensate del percorso di Pago al GF Vip? Vorreste vederlo ancora nella Casa?