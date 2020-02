Grande Fratello Vip, la bella Sara Soldati nasconde un segreto? Il retroscena sulla vita sentimentale che sta facendo impazzire il web

E’ ormai poco più di una settimana che tre nuove concorrenti hanno fatto il loro ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip, stiamo parlando di: Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Asia Valente. Le tre donne all’interno della casa non stanno certamente perdendo tempo e sin dai primi istanti stanno facendo in modo che gli altri coinquilini della casa le conoscano. In particolar modo Sara Soldati sta conquistando il cuore non solo dei telespettatori, ma anche degli inquilini, dimostrandosi una ragazza oltre che bellissima, anche garbata. Con un fisico mozzafiato e un viso dai lineamenti molto armoniosi, la Soldati sta facendo davvero impazzire tutti. Presentatasi come single, ha sin da subito mostrato il suo interesse per uno dei coinquilini della casa. Come avrete immaginato, stiamo parlando di Andrea Denver, che sebbene sia felicemente fidanzato, spesso è oggetto di avance da alcune delle coinquiline, e anche di critiche, come quella che è costata la squalifica a Clizia Incorvaia lo scorso lunedì. Nonostante la Soldati abbia mostrato interesse per il ragazzo, secondo il settimanale Oggi, qualcosa non quadrerebbe nella situazione sentimentale della giovane modella. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla vicenda…

Grande Fratello Vip, Sara Soldati nasconde un segreto sulla sua vita sentimentale?

Attualmente secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, ci sarebbe qualcosa di poco chiaro nella situazione sentimentale della neo concorrente della casa del Grande fratello Vip. Pare infatti che in realtà la modella 21enne non sia felicemente single come decanta all’interno della casa e tra i suoi Flirt passati, spuntano nomi abbastanza importanti nel mondo del Calcio. La stessa modella tempo fa aveva dichiarato di aver avuto una relazione, seppur breve, con il noto portiere del club spagnolo Real Madrid, stiamo parlando di Thibaut Courtois, ma non sarebbe l’unico volto noto del mondo calcistico ad aver conquistato il cuore della bella modella. Tempo fa, pare che la donna sia stata per qualche mese legata al calciatore della Juventus, Miralem Pjanic.

Attualmente invece, stando a quanto riportato da oggi, la Soldati abbia ritrovato l’amore tra le braccia di Carlo, un ricchissimo rampollo della famosa dinastia dei fabbricanti d’armi e abbastanza noto alla nostra cronaca rosa per aver recentemente interrotto una tormentata storia con l’ex isolana Dayane Mello. Sembrerebbe dunque che la ragazza stia nascondendo un piccolo segreto, ma non possiamo far altro che aspettare per avere qualche informazione più certa a riguardo.