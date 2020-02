Piero Angela è intervenuto a Porta a Porta per parlare del Coronavirus in Italia: “Sembrerà paradossale, ma adesso è così”, le sue parole in diretta

In Italia è scattata l’allerta per il Coronavirus: Milano è blindata, ristoranti e bar chiusi e tantissimi casi di contagi. Non saranno gli ultimi: a quanto pare non si è ancora raggiunto il picco massimo. Tuttavia, nelle ultime ore, ricercatori italiani sono riusciti ad isolare il ceppo: notizia entusiasmante dal momento che, adesso, la strada sarà in discesa per quanto riguarda nuove cure e profilassi. Nelle ultime ore, a parlarne anche Piero Angela, nella trasmissione condotta da Bruno Vespa, Porta a Porta, in onda su Rai Uno. Ha voluto rassicurare un po’ tutti con un’affermazione che potrebbe sembrare un po’ paradossale. Ma vediamo insieme quali sono state le sue dichiarazioni.

Coronavirus, parla Piero Angela: “Sembrerà paradossale, ma è così”

Piero Angela ha parlato del Coronavirus a Porta a Porta: “L’Italia ha dimostrato di saper guarire persone ammalate e ha preso misure drastiche per fermare il coronavirus, dunque paradossalmente è un Paese più sicuro degli altri e non il più a rischio”. Per cui, dopo queste parole, almeno un minimo di rassicurazione ci dovrebbe essere. Il nostro Paese sta vivendo ore di terrore a causa di possibili contagi. Non c’è molto di cui preoccuparsi, precisa Angela: “Queste misure che sono state prese ad alcuni sembrano eccessive e drastiche come chiudere università, scuole persino chiese e non vorrei essere nei panni di chi deve prendere questa decisioni”. Ricordiamo che Piero Angela può essere considerato un personaggio più che autorevole quando si parla di argomenti come questo in quanto è uno dei più famosi divulgatori scientifici in Italia. Inoltre, nella trasmissione ha ricordato che bisogna smettere di avere paura ed uscire dalla psicosi. Altrimenti, le conseguenze per l’economia dell’Italia potrebbero essere catastrofiche. I suoi consigli saranno accolti? Lo scopriremo nelle prossime ore.