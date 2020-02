Diletta Leotta, annuncio a sorpresa sui social: i fan sono pazzi di gioia

Diletta Leotta, annuncio a sorpresa su social: i fan sono pazzi di gioia dopo il post pubblicato dalla conduttrice su Instagram: ecco cosa ha rivelato.

Lei è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Di recente l’abbiamo ammirata sul palco dell’Ariston a Sanremo 2020. Parliamo di Diletta Leotta, la bellissima conduttrice sportiva che fa impazzire milioni di fan. Che la seguono costantemente, non solo nelle trasmissioni sportive. Diletta, infatti, è molto attiva anche sui social, in particolare su Instagram, dove il suo profilo è bel 6 milioni di followers. Followers ai quali la Leotta ha appena annunciato una notizia davvero inaspettata. L’annuncio è arrivato nell’ultimo post pubblicato proprio sul suo seguitissimo profilo di Instagram: la notizia ha entusiasmato tutti. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Diletta Leotta, annuncio a sorpresa sui social: nuovo incontro con un campione di Serie A

Diletta Leotta è pronta ad intervistare un nuovo campione del nostro sport preferito. La conduttrice di Dazn, infatti, si occupa della rubrica Linea Diletta: appuntamenti imperdibili, durante i quali la bella siciliana incontra i più grandi assi del calcio italiano. Tra ricordi, aneddoti e curiosità, Diletta ripercorre la carriera dei nostri campioni. Claudio Marchisio, Francesco Totti, Radja Naingollan, Fabio Quagliarella: in tanti si sono raccontati ai microfoni di Dazn. Chi sarà il prossimo? Il nome è ancora top secret, ma nel suo ultimo post, Diletta svela un indizio importante. Diamo un’occhiata:

Ebbene si, bellissima come sempre durante la colazione, Diletta annuncia che a breve incontrerà un nuovo numero 10. Sarà dunque un attaccante il prossimo ospite di Linea Diletta. Il nome è ancora ‘nascosto’, ma, come i precedenti, anche questo sarà sicuramente un appuntamento imperdibile. E voi, cosa aspettate a seguire le interviste della Leotta su Linea Diletta? Non ve ne pentirete!