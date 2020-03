Wanda Nara, look da urlo al Grande Fratello Vip: quel dettaglio colpisce tutti durante la puntata di questa sera del reality.

Questa sera, 2 febbraio 2020, è in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. La quarta edizione del reality più spiato della tv dedicato ai vip regala colpi di scena a non finire. Negli ultimi giorni, nella Casa, è accaduto davvero di tutto. E questa sera in studio Alfonso Signorini affronterà tutti i temi principali della settimana, affiancato come sempre dai suoi adorati opinionisti Pupo e Wanda Nara. E proprio quest’ultima ha attirato l’attenzione di tutti sin dai primi minuti della trasmissione. I suoi look raramente passano inosservati, ma per la puntata di questa sera, Wanda ha scelto un accessorio che ha decisamente colpito tutti. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Date un’occhiata.

Wanda Nara, look da urlo al Grande Fratello Vip: tutti guardano quel dettaglio

Una nuova ricchissima puntata del Grande Fratello Vip è in onda questa sera su Canale 5. E come sempre c’è lei, l’immancabile Wanda Nara, che con i suoi commenti senza peli sulla lingua sta rendendo questa edizione ancora più divertente. Ma la bellissima argentina si fa notare anche per i suoi look, spesso ‘bollenti’, ma certamente mai banali. Per la puntata di questa sera, Wanda indossa una abito nero, abbastanza semplice. Niente scollature o spacchi vertiginosi, ma è un altro il dettaglio che colpisce tutti: gli stivali, decisamente notevoli, che Wanda ha abbinato all’abito. Eccoli:

Stivali che hanno attirato l’attenzione di tutti, compreso Alfonso Signorini, che chiede all’opinionista: “Ma ce l’hai il porto d’armi per portare quegli stivali?“. Anche sul web, gli stivali della Nara hanno decisamente scatenato i telespettatori. Su Twitter, tanti utenti hanno dedicato un tweet alle bizzarre calzature dell’argentina:

Ebbene si! Gli stivali di Wanda sono i grandi protagonisti di questa puntata del Grande Fratello Vip. E voi amate il look dell’argentina scelto per la puntata di questa sera?