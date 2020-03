GF Vip, è scontro tra Antonella Elia e Teresanna Pugliese: volano parole durissime tra le due concorrenti della Casa.

Gli animi si scaldano sempre più nella Casa del Grande Fratello Vip. Uno scherzo organizzato questa notte da Sossio Aruta ha scatenato la rabbia di alcune concorrenti. L’ex cavaliere di Uomini e Donne Over, infatti, si è introdotto in camera da letto nel cuore della notte, sbattendo i coperchi delle pentole. Un gesto che, inevitabilmente, ha svegliato alcune coinquiline, tra cui Licia e Teresanna Pugliese. Quest’ultima ha letteralmente sbottato questa notte, inveendo contro Sossio: i due, però, dopo un po’ sembravano aver chiarito. Un chiarimento che non si è rivelato molto efficace: è scoppiata una nuova lite, poco fa, in giardino. E non ha interessato solo Teresanna e Sossio. In difesa di quest’ultimo, infatti, è intervenuta Antonella Elia, infastidendo ulteriormente Teresanna. Tra le due concorrenti nasce un battibecco davvero molto acceso. Ecco cosa si sono dette.

GF Vip, è scontro tra Antonella Elia e Teresanna Pugliese: “Stai calma!”

Teresanna non sembra avere ‘perdonato’ Sossio per lo scherzo di questa notte. Nonostante il chiarimento, la napoletana ha ribadito le sue ragioni durante una discussione di poco fa, in giardino. Per Teresanna non è giusto comportarsi come se si stesse in un campeggio da soli e bisogna rispettare gli altri. Sossio è infastidito dalle parole di Teresanna: “Ci siamo già chiariti, perché dici di nuovo le stesse cose? Ti vuoi mettere in mostra!”. In difesa di Sossio interviene anche Antonella Elia che esclama: “Ma li abbiamo fatti sempre questi scherzi in Casa dal primo giorno, non diamogli addosso inutilmente”. È a questo punto che Teresanna replica:”Ci mancava Antonella Elia!”. Antonella controbatte: “La regina della Casa non vuole interferenze quando fa le sue discussioni!” Ed ecco che tra le due nasce un vero e proprio battibecco. Antonella invita Teresanna a calmarsi: “Stai parlando con toni molto accesi, stai calmina!”. E quando la napoletana spiega che è nervosa perché ha passato una brutta nottata, la Elia risponde: “Sai quante ne ho passate io! Ma che vuoi?”. Ma Teresanna continua, definendo Antonella l’avvocato delle cause perse: “Ecco qua non hai più elementi da punzecchiare ed è arrivato il mio turno! Grazie Antonella, ma con me non la spunti!”

Antonella risponde: “Oh una nuova vittima! Ma hai visto che bel serpentello abbiam messo in casa? Pure questa si sveglia e dice la sua, bellissimo!”. Insomma, una lite che, a quanto pare, non è finita qui. Nascerà una nuova ‘rivalità tra donne nella Casa? Non ci resta che attendere le prossime news!