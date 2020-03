GF Vip, lo scherzo finisce male: la concorrente sbotta, “Questo è un idiota!”; ecco cosa è accaduto durante la notte.

Sta accadendo davvero di tutto nell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. La versione del reality di Canale 5 dedicata ai vip è giunta ormai alla sua quarta edizione, che si sta rivelando davvero ricca di colpi di scena. Tra questi, l’entrata a sorpresa di nuovi concorrenti, che si uniscono a quelli che, da quasi due mesi, vivono nella Casa. Tra le concorrenti entrate in un secondo momento c’è anche lei, Teresanna Pugliese, ex protagonista di Uomini e Donne. La napoletana si è ambientata sin da subito nel reality, dove sta mettendo in mostra il suo carattere forte e determinato. E, anche qualche ora fa, Teresanna ha dimostrato di essere una che non le manda a dire. La concorrente non ha apprezzato uno scherzo organizzato da Sossio Aruta nel cuore della notte: il napoletano ha sbattuto i coperti delle pentole in camera da letto. Teresanna è apparsa davvero contrariata e non ha risparmiato parole dure nei confronti del coinquilino. Ecco cosa è accaduto.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, si sa, gli scherzi sono all’ordine del giorno. Il principale organizzatore di scherzi e tranelli di questa edizione è senza dubbio Patrick Ray Pugliese. Ma, questa notte, è stato Sossio a mettere in atto ‘un colpo’. Il concorrente è entrato in camera da letto, di notte, sbattendo i coperchi delle pentole. Un gesto che, inevitabilmente, ha svegliato alcuni concorrenti. Tra questi, anche Teresanna, che non ha affatto apprezzato lo scherzo. La napoletana raggiunge il salone, dove trova solo Paolo Ciavarro, che le spiega come non è la prima volta che, in Casa, si facciano scherzi del genere. Ma Teresanna non sente ragioni: “Ma è follia, questo è scemo, questo è proprio idiota! Non stai al campeggio, non sei nel bungalow come se vivessi da solo. Il gioco è bello quando siamo svegli”, continua Teresanna sfogandosi con Paolo. Dopo un po’, Sossio esce dal confessionale e la Pugliese si rivolge direttamente a lui: “Ma tutto a posto? Ma secondo voi è normale, alle due di notte quando uno sta provando a dormire, con le pentole?“. E quando il concorrente ripete che si tratta di uno scherzo, Teresanna ribadisce: “Ma gli scherzi si fanno quando siamo svegli, perché qua c’è gente che magari prova a dormire e non ci riesce!”.

Insomma, lo scherzo ideato da Sossio non è finito molto bene. Teresanna non ha apprezzato il gesto dell’ex cavaliere del Trono Over e, come è solita fare, glielo ha fatto notare. I due si chiariranno o nascerà una nuova ‘rivalità’ nella Casa? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi. Restate collegati!