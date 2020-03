Coronavirus, il messaggio di Belen Rodriguez: immagine che toglie il fiato

Belen Rodriguez, giustamente preoccupata per la situazione riguardante il Coronavirus, ha postato questo messaggio su Instagram con un’immagine che toglie il fiato

Non è un momento facile per l’Italia per quello che sta accadendo a causa del Coronavirus: migliaia di contagi ed alcune persone hanno perso la vita. Il popolo è in apprensione. Non bastano, evidentemente, gli inviti a mantenere la calma da parte delle Istituzioni. La gente è spaventata. Lo sono tutti. Anche i vip e i personaggi dello spettacolo lo sono. Da Giulia De Lellis a Chiara Ferragni, passando per Elettra Lamborghini che più a volte ha dovuto spostare date ed incontri con i fan fino a Belen Rodriguez. Proprio quest’ultima ha voluto lanciare un messaggio su Instagram che, anche senza riferimenti chiari e precisi, lascia intendere molto. Una foto, un cielo azzurro macchiato di nuvole rosa. Stupendo.

Coronavirus, il messaggio di Belen Rodriguez

Non si può restare indifferenti al cospetto di tutte queste notizie che riguardano contagi e quant’altro. Chi è genitore, inoltre, si preoccupa non solo per sé stesso ma in primis per i propri figli. Per questo, anche Belen Rodriguez si può sentire in ansia in momenti come questo. Con suo marito, Stefano De Martino, ed il piccolo Santi, hanno preso casa a Milano proprio ultimamente.

“Sperando che la calma ritorni presto per tutti”: scrive sul proprio profilo Instagram a corredo di questa foto che, sì, bisogna ammetterlo, riesce a trasmettere almeno un minimo di serenità. Tra i commenti, c’è chi le scrive: “Hai ragione Belen…anche per i bambini…si sta creando troppo panico…sei una mamma bravissima”. E ancora: “Speriamo bene, parole sante”. Insomma, tutti ma proprio tutti capiscono che la frase è in riferimento alla situazione che sta vivendo l’Italia negli ultimi giorni. Al momento, gli esperti sostengono che è impossibile che tutto passi nel giro di pochi mesi. Occorrerà un bel po’ di tempo prima che tutto torni alla normalità e che svanisca questo panico assurdo.