Grey’s Anatomy, brutto colpo per i fan: un personaggio storico dice addio alla serie dopo quindici anni.

Brutte notizie per i fan di Grey’s Anatomy: un altro personaggio storico dirà addio alla serie tv. Sarà Justin Chambers, che interpretava il ruolo di Alex Karev, a lasciare il cast del medical drama più famoso di sempre, dopo ben quindici stagioni. Un brutto colpo per gli appassionati della serie, poiché Alex è una dei protagonisti storici più amati. A dare la notizia è stato il sito americano Dealine, informato proprio attraverso un comunicato dell’attore. Che lascia la serie dopo ormai tantissimi anni, non senza dispiacere. Ma il desiderio di dare una svolta alla sua carriera ha vinto sul legame con il personaggio che, da 15 anni, fa parte della sua vita. Ecco le parole di Justin Chambers.

“Non c’è mai un buon momento per dire addio a uno show e a un personaggio che hanno fatto parte della mia vita per 15 anni”. Non è stato facile, per Justin Chambers, dire addio alla famosa serie tv Grey’s Anatomy. Il dottor Alex Karev è uno dei personaggi storici del medical drama, tra i più amati di sempre. Un brutto colpo per i fan, ma, stando a quanto ha rivelato nel comunicato ufficiale, l’attore aveva bisogno di un cambiamento: “Da un po’ di tempo speravo di cambiare il corso della mia carriera e il mio percorso di attore. Adesso che ho passato i 50 anni e sono benedetto dall’avere vicino una moglie che mi supporta e cinque figli meravigliosi, è il momento giusto”. L’attore continua ringraziando tutta la famiglia di Grey’s Anatomy, la ABC, Shonda Rhimes, tutti gli attori del cast e ovviamente tutti i fan che lo hanno amato e sostenuto negli anni.

Un addio che sarà davvero duro da digerire per i fan, che, però, possono stare tranquilli. Anche senza Alex Karev, la serie proseguirà: alle 15 stagioni se ne dovrebbero aggiungere altre due.