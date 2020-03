Ospite di Verissimo Belen Rodriguez: l’argentina parla del suo rapporto con Stefano De Martino, del perdono e degli anni in cui è stata lontana da lui.

Nella puntata di Verissimo in onda su Canale 5 sabato 7 marzo a partire dalle ore 16, tantissimi ospiti entreranno nello studio di Silvia Toffanin. Tra questi Belen Rodriguez: la splendida argentina ha ritrovato la serenità da quando è tornata tra le braccia del suo amato Stefano De Martino. Dopo diversi anni separati i due hanno ritrovato la felicità l’una al fianco dell’altro: oggi vivono felici la loro vita insieme al loro piccolo Santiago e formano una coppia davvero speciale. Belen nello studio di Canale 5 ha confidato qualche dettaglio sulla sua vita privata, sul periodo un po’ buio trascorso e sulle probabili nozze bis con il ballerino e conduttore napoletano: ecco le sue parole.

Verissimo, Belen Rodriguez: “Ho fatto fatica a ritrovare la voglia di svegliarmi la mattina”

Belen Rodriguez ospite di Verissimo sabato 7 marzo 2020 ha rivelato di essere davvero felice in questo periodo. Da quando ha ritrovato l’amore della sua vita, Stefano De Martino, dal quale è stata separata per un po’ di anni, la sua vita le sorride ancor di più. Insieme ridono tanto, come hanno notato anche i fan che li seguono costantemente sui social. La showgirl ed il conduttore e ballerino televisivo si sono lasciati alle spalle le incomprensioni e le ripicche passate per riscoprirsi ancora più innamorati di prima. “Ho sempre paura delle perdite per questo non lo dico ad alta voce, ma si può perdonare anche se è difficile, e si può ricominciare. L’amore non si mette in pausa, puoi fare finta per un po’, ma poi devi accettarlo“: sono le sagge parole dell’argentina a Silvia Toffanin.

Ha parlato di suo marito, Stefano, rivelando che prima di tutto è un amico: “Ama i miei difetti e mi fa divertire tantissimo. Anche se a volte mi fa arrabbiare, riesce a sdrammatizzare quei momenti in cui sono più nostalgica“. Parlando di momenti più delicati, Belen racconta di aver vissuto tre anni davvero difficili, in cui credeva di aver smarrito se stessa. “Non ero soddisfatta di quello che facevo e per questo motivo sono stata anche molto poco accomodante sul lavoro. Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi alla mattina. Ero veramente molto triste“. L’argentina infine ha smentito le nozze ed ha concluso svelando che se mai dovessero rifare una cerimonia, sarebbe solo per pochi intimi.

