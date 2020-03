Grande Fratello Vip, scoppia una lite furiosa in giardino: “Metti le mani nella mia borsa!”; ecco cosa è accaduto.

Un’edizione davvero scoppiettante, la quarta del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha messo su un cast davvero stellare e i colpi di scena sono all’ordine del giorno. E anche le liti! Proprio così: nella Casa più spiata della tv le discussioni nascono sempre più frequentemente. E non sono solo Antonella Elia e Valeria Marini le uniche donne a scontrarsi. Poco fa, infatti, in giardino è nata una discussione abbastanza accesa tra due concorrenti. Si tratta di Asia Valente e Sara Soldati, che nel reality di Canale 5 sono subentrate solo qualche settimana fa, come nuove concorrenti. È Asia ad attaccare Sara e il motivo è davvero ‘particolare’. Scopriamo cosa è accaduto tra le due coinquiline.

Una nuova lite è scoppiata nella Casa più famosa della tv. A scontrarsi sono state due donne. Ma attenzione, non si tratta delle ‘nemiche storiche’ Antonella e Valeria. Le protagoniste del battibecco in giardino di poco fa sono Asia Valente e Sara Soldati, le due new entry della casa, insieme a Teresanna Pugliese. A fare infuriare Asia è stato un gesto di Sara. La modella avrebbe preso un paio di occhiali nella borsa della Valente, mentre quest’ultima dormiva. Un gesto che ha fatto letteralmente infuriare Asia: “Perché hai preso i miei occhiali senza chiedermelo? Erano nella mia borsa, almeno svegliami e ne parliamo. Non mettere le mani nella borsa mentre dormo!“. Ma Sara non ci sta e risponde all’accusa della coinquilina: “Quando sono arrivata sei tu che me li hai presi. Non sono i tuoi, devo chiederti scusa quando tu li hai presi a me la prima volta?”. La Soldati sottolinea come, nella Casa, niente è di nessuno e gli occhiali in questione, quindi, non erano di Asia. Ma quest’ultima ribadisce che erano nella sua borsa e avrebbe dovuto chiederle il permesso. Quando la Valente rientra in Casa, Sara commenta con altri concorrenti: “Avete capito? I suoi occhiali? Lei si è presa tutte le creme del bagno e le ha messo sul comodino, tutti gli occhiali e li ha messi nella sua borsa!”. Insomma, il clima continua ad essere rovente nella Casa più spiata della tv.

Gli animi nella Casa sono sempre più ‘infuocati’ e basta davvero poco per far scoppiare liti e discussioni. La convivenza diventa sempre più difficile: cosa accadrà fino alla fine di Aprile? Ne vedremo delle belle!