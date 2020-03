Montalbano, anticipazione del 9 marzo: scopriamo insieme la trama e il cast di questa 14 esima stagione in onda su Rai 1 dalle 21.20

Montalbano è tra le fiction Italiane più amate di sempre, in onda dal 1999, è arrivato alla sua 14 esima stagione. Nato dalla penna del compianto Andrea Camilleri, Il Commissario Montalbano ha appassionato milioni di telespettatori, non solo in Italia, ma anche all’estero. Accattivanti e sempre brillanti, le vicende in cui il Commissario è coinvolto lasciano i telespettatori col fiato sospeso fino alle ultime battute. Interpretato sin dalla prima puntata da Luca Zingaretti, Montalbano incarna una delle tradizioni televisive del Bel Paese. Nel corso degli anni molti sono stati anche i premi e i riconoscimenti che la serie tv ha ricevuto. Basti pensare che è ambientato in alcuni dei luoghi più belli della Sicilia, portando in tv non solo storie di enorme successo, ma anche paesaggi meravigliosi. Nel 2016 è stato uno dei 10 programmi televisivi più visti nel Regno Unito. La prima puntata di questa nuova serie è stata proiettata nei cinema Italiani il 24- 25- 26 febbraio. Ma adesso scopriamo insieme la trama di ‘Salvo amato, Livia mia’.

Montalbano, anticipazione 9 marzo: trama e cast 14 esima stagione

‘Salvo amato, Livia mia’:

Vigàta si sveglia con un nuovo omicidio, stavolta il cadavere è stato ritrovato nell’archivio comunale. La vittima è Agata Cosentino, amica di Livia la compagna del Commissario. La donna è stata barbaramente uccisa e il suo corpo abbandonato inerme sul pavimento dell’archivio, dove la ragazza svolgeva il ruolo di impiegata. Il caso toccherà in prima persona Montalbano, proprio per l’amicizia che legava Livia ad Agata. Livia deciderà di tornare a Vigàta per stare accanto ai genitori dell’amica, che purtroppo avevano solo lei. Dato che le amicizie della donna erano poche, a causa del suo essere molto introversa, le indagini di Salvo si focalizzano su quei pochi amici intimi che Agata possedeva. L’ipotesi della violenza sessuale finita in tragedia, non convince Montalbano, per la troppa ovvietà, così decide di scavare più a fondo possibile. Nel frattempo Salvo dovrà fare i conti anche con il giovane figlio di Adelina, la sua governante, che è in stato di fermo per effrazione, ma qualcosa non convince il poliziotto, nonostante il ragazzo si professi innocente…

Cast: