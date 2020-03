Amici 19, Anna Pettinelli contro Gabry Ponte: volano parole forti; ecco cosa ha dichiarato la prof del talent di Maria De Filippi.

La diciannovesima edizione di Amici è giunta ormai alla fase finale. Una fase che si svolge nelle puntate in prima serata. Quest’anno, grandi novità per il talent di Maria De Filippi. Niente squadre, gli allievi si sfidano uno contro tutti, e nuovo giorno di messa in onda: il venerdì sera e non più il sabato sera. Ma, se c’è una cosa che non cambierà mai nel talent più longevo della tv, è la continua ‘lotta’ tra professori e giudici. I battibecchi tra questi infatti non sono mai mancati e, anche in questo serale, volano parole forti. In particolare, una dichiarazione della maestra di danza Alessandra Celentano ha fatto infuriare Gabry Ponte, che, di conseguenza, ha avanzato una proposta choc alla produzione per la prossima puntata dello show: solo i giudici potranno votare, ai professori nessuna voce in capitolo. La proposta di Gabry non è piaciuta a tutti, in particolare ad Anna Pettinelli, che non ha perso tempo a replicare. Ecco cosa è successo.

Amici 19, Anna Pettinelli contro Gabry Ponte: “Non reggi il confronto con la Celentano”

Alessandra Celentano, si sa, non è una che le manda a dire. E, nella scorsa puntata del serale di Amici 19, la maestra di danza ha definito ‘incompetenti’ i giudici di questa edizione, Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e Loredana Berté. Un termine che non è piaciuto affatto a Gabry Ponte, che ha deciso di lanciare una proposta davvero clamorosa alla produzione: il giudice ha chiesto che, nella prossima puntata, solo lui, Vanessa e Loredana siano tenuti a votare. Nessuna voce in capitolo per i professori. Una proposta sulla quale gli autori del programma non si sono ancora espressi. Ma lo ha fatto una dei prof del talent, Anna Pettinelli, che con un post sul suo Instagram ha criticato la reazione di Gabry Ponte. “Se addirittura per un ‘incompetente’ della Celentano chiedi che la giuria dei professori non debba avere voce in capitolo, allora non reggi il confronto con la Celentano…Se te la sei presa così tanto probabilmente non sarete così incompetenti, ma rosiconi sicuramente”. Queste le parole della Pettinelli, che aggiunge che bisogna abituarsi alla Celentano e al fatto che non tutti possono essere d’accordo con le proprie opinioni.

Insomma, il clima si fa rovente ad Amici 19. E, a quanto pare, ci sono più scintille tra professori e giudici che tra gli allievi in gara. Cosa accadrà nella prossima puntata del serale? La produzione accetterà la proposta di Gabry? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprirlo!