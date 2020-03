Coronavirus, Italia 1 pensa ai più piccoli: la nuova programmazione dedicata ai bambini; ecco cosa cambierà.

Scuole chiuse in Italia fino al 3 aprile 2020. È questa l’ultima decisione del Governo per affrontare l’emergenza Coronavirus, sempre più allarmante nel nostro Paese. Ma cosa fare per intrattenere i bambini in casa? Ebbene, Italia 1 ha deciso di contribuire ad alleggerire il momento delicato di genitori e bambini, modificando il proprio palinsesto. La rete ‘giovane’ di Mediaset infatti offrirà tanti contenuti straordinari a partire da oggi 10 marzo. Ecco cosa cambierà.

Coronavirus, Italia Uno pensa ai più piccoli: la nuova programmazione a partire dal 10 marzo

L’emergenza Coronavirus costringe tutti in casa: un momento difficile per tutti, grandi e piccini. Ma Italia 1 ha deciso di rendere più allegre le giornate proprio dei bambini, modificando il proprio palinsesto e dedicandolo interamente ai più piccoli. Sin dal mattino, la programmazione sarà dedicata a trasmissioni per bambini o cartoni animati. Dalle prime ore del giorno fino alle 8,30, infatti, ci sarà una fascia interamente dedicata ai cartoni animati. Dalle 8,30 ci sarà Planet Earth 2-Meraviglie della natura, una serie di documentari BBC che mostreranno i panorami più belli del nostro pianeta. Dalle 9,30 andrà in onda The Flash, la serie dedicata al velocissimo supereroe. Alle ora 14,00 resteranno invariate le programmazioni delle serie I Simpson e The Big Bang Theory. La grande novità si avrà dalle 16 in poi: una fascia interamente dedicata a film per tutta la famiglia, da seguire tutti insieme. Tra quelli che vedremo ci sono La Bella e la Bestia, Biancaneve e il cacciatore, Paddington, Il gatto con gli stivali, Tarzan, Il piccolo Principe, tutti i film di Shrek e tanti altri!

Dalle ore 18.00 in poi, continuerà la consueta programmazione di Italia Uno. Una modifica, quella della rete Mediaset, che senza dubbio aiuterà genitori e bambini ad affrontare col sorriso questo momento di difficoltà.