Giulia De Lellis: ‘Mi cadranno tutti i denti’, cosa ha ‘combinato’ l’influencer

In alcune delle sue Instagram Stories, Giulia De Lellis ha raccontato di un ‘particolare’ gesto che le potrebbe far cadere i denti: cosa è successo.

Giulia De Lellis continua ad essere molto attiva sul suo canale social ufficiale. Nonostante sia rinchiusa in casa per il nuovo decreto emanato dal Governo, l’influencer romana non perde occasione di poter aggiornare i suoi followers su tutto quanto le sta accadendo in questi ultimi giorni. Lo ha fatto, ad esempio, nella giornata di ieri. Quando ha chiaramente confessato di aver sottovalutato il problema del Coronavirus. E lo ha ribadito anche qualche ora fa. Completamente stesa sul divano della sua abitazione, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è ripresa mentre mangiava una gomma da masticare. Rivelando, tra l’altro, di essere certa che, molto presto, le cadranno i denti. Ecco cosa ha combinato la bella De Lellis.

Giulia De Lellis rivela: ‘Mi cadranno i denti’, cos’è successo

In attesa di scoprire di che cosa parlerà oggi durante il collegamento con i suoi sostenitori, Giulia De Lellis, qualche ora fa, si è ripresa mentre, stesa sul suo divano, mangiava una gomma da masticare. Nulla di ‘grave’, da come si può chiaramente capire. Tuttavia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si dice convinta che, terminato questo periodo di quarantena forzata, le cadranno i denti. Perché? Scopriamolo insieme.

‘Sono le gomme più buone del mondo. Mi cadranno i denti quando finirà questo periodo. Ne sto mangiando un casino’, dice Giulia De Lellis ai suoi sostenitori su Instagram. Sottolineando, tra l’altro, di quanto ancora non abbia imparato a masticare. Ovviamente, terminata questa ‘confessione’, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha perso occasione di poter chiacchierare con i suoi sostenitori. Tramite diversi sondaggi, infatti, la bella De Lellis ha scelto la tematica della diretta o Instagram Stories di quest’oggi? Di cosa parlerà l’influencer? Non ci resta che aspettare!

Cosa succede con Andrea Iannone?

Una cosa è certa: al momento, Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono separati. Il pilota della MotoGp, stando a quanto trapelato dal suo canale social ufficiale, sembrerebbe essere nella città dove risiede. L’influencer, dal canto suo, è a Roma dalla sua famiglia. Ecco, cosa succede tra di loro? In fondo lo sappiamo: sono diverse settimane che si parla di una presunta crisi tra di loro. Dapprima il settimanale ‘Spy’ ed, in seguito, il giornale di Alfonso Signorini hanno lanciato dei chiari indizi che sembrerebbero confermare tale tesi. Fatto sta che, almeno per il momento, nessuno dei due diretti interessati ha proferito parola. Nessuna conferma o smentita, quindi.