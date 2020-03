Pochissime ore fa, Giulia De Lellis ha confessato di aver sottovalutato il problema del Coronavirus: ecco perché e cosa ha dichiarato sui social.

L’emergenza Coronavirus, purtroppo, sta facendo preoccupare milioni di italiani. Da quando c’è stato il primo caso in Lombardia, il Covid – 19 si è diffuso a macchia d’olio in diverse parte d’Italia. È proprio per questo motivo che, nei giorni scorsi, il Governo ha emanato un nuovo decreto: evitare luoghi affollati e stare isolati per un po’. Una decisione che, da come si può chiaramente intendere, non è assolutamente passata inosservata. Nemmeno ai Vip, pensate. Dopo Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi ed Elettra Lamborghini, anche Giulia De Lellis ha voluto esprimere la sua opinione al riguardo. Qualche ora fa, tramite diverse Instagram Stories condivise sul suo canale social ufficiale, l’influencer romana ha ammesso di aver sottovalutato il problema del virus cinese.

Coronavirus, Giulia De Lellis ammette di aver sottovalutato il problema

Non è assolutamente la prima volta che Giulia De Lellis parla del Coronavirus. Già in precedenza, appena diffusa la notizia della diffusione del Covid – 19, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha chiaramente espresso la sua opinione al riguardo. Pochissime ore fa, però, ha voluto ribadire la sua posizione. Ammettendo, tra l’altro, di aver fortemente sottovalutato il problema che stiamo vivendo. Qualche giorno fa, infatti, l’influencer romana si è ripresa sul suo canale social ufficiale mentre si recava a casa di un suo amico perché a casa stava impazzendo. Ecco. È anche di questo che Giulia ha parlato. ‘Pensavo si potesse andare a trovare un’amica a casa, far venire un amico da me o, magari, spostarci con cautela rispettando le giuste distanze di sicurezza, ma in realtà adesso mi sento in dovere di farvi presente che è arrivato il momento di fare un gioco di squadra’, queste le parole che la bella De Lellis utilizza per spiegare quanto sia indispensabile e, soprattutto, molto utile restare in casa in questi ultimi giorni.

Tramite queste Instagram Stories, quindi, Giulia De Lellis ha confessato ai suoi sostenitori di rimanere, per un po’ di tempo, a casa.

La crisi con Iannone è vera?

La crisi tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è reale? Ormai, si parla da diverse settimane. Eppure, non abbiamo conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Se da una parte Andrea continua a pubblicare Istagram Stories di canzoni o mentre è a lavoro. Giulia, dal canto suo, si riprende a Roma con la sua famiglia. Cosa sarà successo, quindi, tra loro due? Non ci resta che aspettare ulteriori delucidazioni al riguardo.

