Coronavirus | Rai, nuova soluzione per i collegamenti con gli ospiti: ecco come interverranno in diretta nei vari programmi.

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia e sta inevitabilmente avendo conseguenze sul mondo del lavoro. Anche la programmazione televisiva sta cambiando di giorno in giorno. Tanti i programmi sospesi in Rai come a Mediaset, tante le nuove regole per permettere la messa in onda delle trasmissioni che invece continuano, ma che devono rispettare le misure di sicurezza imposte dal Governo, come la distanza di almeno un metro tra le persone e il divieto di assembramento. Insomma, il momento non è affatto facile, e molti programmi stanno andando in onda senza pubblico in studio e soprattutto senza troppi ospiti. La difficoltà riguarda anche i collegamenti dall’esterno. I vertici Rai, infatti, hanno messo a punto una nuova soluzione per permettere l’intervento degli ospiti in diretta senza mandare troupe e cameraman in giro: ecco cosa hanno deciso.

Coronavirus | Rai, ecco la nuova soluzione per i collegamenti esterni con gli ospiti: cosa hanno deciso i vertici

La Rai ha deciso di mettere a punto un nuovo piano per permettere i collegamenti con gli ospiti nelle varie trasmissioni. La parola d’ordine, infatti, è evitare che le troupe e i cameraman vadano in giro per l’Italia. Una soluzione finora utilizzata è stata quella dei collegamenti via Skype, ma questo a volte comporta problemi di segnale o una qualità ridotta. Ecco che allora i vertici Rai hanno deciso di utilizzare due location per fare collegamenti da remoto. Uno è vicino agli studi di Viale Mazzini, l’altro presso il Circolo Rai di Tor Di Quinto. I vari ospiti, dunque, potranno collegarsi con i programmi da queste location, mantenendo la massima sicurezza dal punto di vista sanitario e allo stesso tempo permettendo dei collegamenti di alto livello qualitativo.

Con questa nuova soluzione migliorerà sicuramente la qualità dei collegamenti in diretta durante i programmi della Rai, che sta cercando di allestire altre location anche a Napoli e MIlano.