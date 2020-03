Caterina Balivo, spiacevole inconveniente: “Ci provo da giorni, ma niente”

Spiacevole inconveniente per Caterina Balivo: la conduttrice ha pubblicato un lungo post sul suo account Instagram, ecco le sue parole

L’emergenza Coronavirus ha costretto il governo italiano a varare una serie di decreti straordinari. Uno di questi ha proclamato l’intero paese “zona protetta“, costringendo milioni e milioni di italiani alla quarantena ‘forzata’. Si può uscire di casa solo per motivi di salute, di lavoro o per andare a fare la spesa. Tali norme resteranno in vigore fino al 4 aprile, ma non è detto che l’emergenza rientri nei primi giorni del mese entrante. La quarantena ‘forzata’ dura ormai da una settimana: la maggior parte degli italiani stanno rispettando le norme dettate dal governo, molti altri invece hanno approfittato per abbandonare le regioni del Nord e trasferirsi al Sud. Un atto ignobile e assolutamente da condannare, come tutti quelli che continuano ad uscire di casa e fare la vita di tutti i giorni. In questo modo, l’emergenza continuerà a prolungarsi e il nostro paese arriverà al collasso.

Caterina Balivo, spiacevole inconveniente: le sue parole

Il Coronavirus ha costretto gli italiani a chiudersi in casa e ad uscire solo per motivi di salute, di lavoro o per andare a fare la spesa. Per chi volesse evitare di uscire per fare rifornimento, ci sono ovviamente i servizi online che fanno servizio a domicilio. In questi giorni, però, le richieste sono altissime e anche online c’è una lunga coda come fuori ai supermercati. Uno spiacevole inconveniente che ha colpito anche Caterina Balivo, conduttrice di “Vieni da me“, programma in onda su Rai Uno. La Balivo è da giorni chiusi in casa, come milioni e milioni di italiani, ed ha provato a fare la spesa online. Le date delle consegne, però, sono tutte full, come dichiarato dalla conduttrice sul suo account Instagram: “Ragazzi è da giorni che provo a fare la spesa online, ma niente. Tutte le date sono full fino a fine marzo per qualsiasi supermercato” – la conduttrice poi ha aggiunto -“Adesso è vero che non so cucinare, però qualcosa dovremo preparare“. Oltre al cibo, però, il problema è rappresentato anche dai detersivi: “Il vero problema sono i detersivi poi. Sotto casa le mie amate botteghe non li vendono”. La conduttrice poi ha chiesto ai suoi seguaci se anche loro avessero riscontrato problemi con i servizi online.

Ricordiamo che il programma della Balivo è stato sospeso e qualcuno ha aggiunto tra i commenti: “Ci manca anche la tua compagnia pomeridiana“. La conduttrice ritornerà appena l’emergenza sarà rientrata.