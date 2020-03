Uomini e Donne, Anna Tedesco: arriva il commento della dama di Uomini e donne sulla partecipazione di Sossio Aruta al Grande Fratello Vip.

Manca davvero poco alla fine della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione davvero scoppiettante e ricca di colpi di scena. Merito del cast messo su da Alfonso Signorini, per la prima volta nelle vesti di conduttore del reality. E, tra i concorrenti entrati per ultimi nella Casa più spiata della tv, c’è anche Sossio Aruta. Il napoletano è famoso per la sua partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne, dove ha conosciuto la sua attuale compagna Ursula Bennardo: i due hanno da poco avuto una bambina, la piccola Bianca. E proprio una famosa dama del Trono Over ha voluto commentare l’esperienza di Sossio al GF Vip. In un’intervista a Blasting News, Anna Tedesco ha detto la sua sulla partecipazione del napoletano al reality. Scopriamo le sue parole.

Uomini e Donne Over, Anna Tedesco: il commento su Sossio Aruta al GF Vip, “Lui è vero”

Sossio Aruta è uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 4. Nonostante sia nella Casa da poche settimane, il napoletano si è subito fatto notare. A tal punto da diventare il primo finalista di questa edizione. A commentare il suo percorso nella Casa del GF è stata Anna Tedesco, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. Anche Sossio era in trasmissione ed è proprio lì che ha trovato la donna della sua vita, Ursula. E, sempre in trasmissione, Anna ha avuto modo di conoscere Sossio, per il quale ha speso solo belle parole in un’intervista a Blasting News: “Potrei essere di parte, anche perché lui è un mio amico, conosco la sua vita, conosco il Sossio umile, dolce e altruista che nessuno conosce”. La dama del Trono Over sottolinea che probabilmente il concorrente è entrato troppo tardi nel reality per farsi conoscere al 100%, ma aggiunge: “Lui è vero, dice quello che pensa, anche se a volte va a suo sfavore. Sa chiedere scusa se sbaglia e cerca sempre di ricucire i rapporti.”

Infine, Anna conclude affermando che, come tutti, anche Sossio si infiamma quando viene “pugnalato alle spalle”, ricordando la lite con Valeria Marini, scoppiata proprio durante l’ultima puntata del reality. E voi, siete d’accordo con Anna? Farete il tifo per Sossio nell’ultima attesissima puntata del Gf Vip?