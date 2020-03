GF Vip, Sossio fa arrabbiare Ursula? Il messaggio social: “Quando uscirà…”

GF Vip, Sossio fa arrabbiare Ursula? Il messaggio social dell’ex dama di Uomini e Donne: “Quando uscirà…”

Manca sempre meno alla fine della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione ricca di sorprese e colpi di scena. A partire dal cast stellare scelto da Alfonso Signorini, per la prima volta nella vesti di conduttore della trasmissione di Canale 5. E, tra i concorrenti più in vista delle ultime settimane, c’è senza dubbio Sossio Aruta. L’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne è entrato nella Casa solo qualche settimana fa. Ma gli è bastato davvero poco per farsi notare. Ed apprezzare: il napoletano, infatti, è il primo finalista del reality. Ma, a quanto pare, Sossio ha fatto qualcosa che ha infastidito la sua Ursula Bennardo. L’ex dama di Uomini e Donne, infatti, ha ‘bacchettato’ tramite social il suo compagno. Cosa avrò combinato Sossio? Diamo un’occhiata alla story pubblicata dalla Bennardo sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Ursula Bennardo è innamoratissima del suo Sossio. I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e, nonostante il turbolento tira e molla, sono riusciti a trovare il loro equilibrio. E la vera felicità. Qualche mese fa Ursula ha dato alla luce la piccola Bianca, il coronamento di una storia d’amore che procede davvero a gonfie vele. E Ursula sostiene il suo compagno nel suo percorso al GF Vip, sostenendolo a spada tratta e difendendolo attraverso i social. Ma è proprio sui social che qualche ora fa Ursula ha lanciato un messaggio che ha ‘insospettito’ i fan. La bellissima dama del Trono Over sembra non essere proprio felice per qualcosa che il suo Sossio ha fatto, o detto, nella Casa. Ecco cosa ha scritto in una Instagram Stories apparsa sul suo profilo:

“Avrà comunque un pugno in testa quando uscirà”, scrive Ursula in una risposta nelle sue stories. E a un utente che chiede spiegazioni sulla frase, la Bennardo risponde: “Poi lo saprete!”. Il tutto, però, con le faccine sorridenti, segno del fatto che, per quanto sia infastidita, non si tratta di nulla di grave ma di una frase scritta con ironia. Ma i fan ora non vedono l’ora di scoprire di cosa si tratta: cosa avrà combinato Sossio? Non ci resta che attendere ulteriori news sulla vicenda. E a voi, piace la coppia nata a Uomini e Donne Over?