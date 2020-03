‘Live – Non è la D’urso’, imprevisto in diretta per Barbara D’Urso: la conduttrice va in ‘difficoltà’, ecco cos’è successo durante la puntata.

Ieri è andata in onda una nuova puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’. Il talk condotto da Barbara D’urso ha riservato come sempre un ampio spazio all’informazione, senza però trascurare l’intrattenimento, necessario in queste settimane di grande difficoltà per l’Italia intera per l’emergenza Coronavirus. La conduttrice, infatti, ha ospitato diversi esponenti del mondo politico, come il Ministro della Salute Roberto Speranza, che si è collegato in diretta per parlare della situazione attuale. Non sono mancati anche gli interventi dei Governatori regionali Zaia e Fontana, che hanno parlato di Veneto e Lombardia, le regioni più colpite del contagio. Tanti i collegamenti anche con i vip, che hanno raccontato la loro quarantena, da Paola Caruso a Cristina D’Avena, passando anche per Paolo Brosio, che a un certo punto si è anche addormentato in diretta, lasciando tutti a bocca aperta. Insomma, la serata è stata come sempre ricca di spunti e colpi di scena e non sono mancati anche gli imprevisti. Uno in particolare ha messo ‘in difficoltà’ Barbara D’Urso: ecco cos’è successo.

Durante la puntata di ieri di ‘Live – Non è la D’urso’ non sono mancati colpi di scena. Oltre al momento in cui Paolo Brosio si è addormentato in diretta, c’è stato anche un altro imprevisto per la conduttrice Barbara D’urso, che è riuscita subito a risolvere il problema con la sua esperienza. A un certo punto, infatti, quando stava per mandare la pubblicità, la D’Urso si è resa conto che il suo microfono non funzionava. Un problema tecnico, insomma, che ha messo per un attimo in difficoltà la conduttrice. Solo per un attimo, però, perché Barbara è riuscita subito a uscire dall’imbarazzo e ha continuato a parlare facendosi capire attraverso il labiale. Mentre gli ospiti in collegamento la chiamavano per dirle che non riuscivano più a sentirla, la conduttrice si è rivolta alla telecamera e con un labiale molto chiaro ha annunciato l’ospite successivo, Paola Caruso, e poi la pubblicità.

Nel video si capiscono chiaramente le parole di Barbara: “Perché io mi faccio capire anche senza microfono. Vi amo!”, ha detto la conduttrice facendo dei movimenti chiari con la bocca per far leggere il labiale alla gente da casa e lanciando così la pubblicità.