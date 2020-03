Coronavirus, Julia Roberts appare senza trucco sui suoi canali social: l’invito a tutti i seguaci in un periodo storico così difficile

L’arrivo del Covid- 19 non sta facendo tremare solo l’Italia, ma anche tutti gli altri Paesi del Globo, che iniziano ad adottare più o meno le stesse restrizioni già in vigore qui. Oltreoceano molti hanno iniziato da un po’ la quarantena volontaria, per contenere quanto possibile la diffusione di questo virus che sta seminando migliaia di vittime in poco tempo. Molti sono i vip che nell’ultima settimana hanno deciso di adottare lo stesso spirito dei nostri artisti in Italia. Tanti sono infatti coloro che da giorni invitano la popolazione a stare in casa, per evitare la diffusione del virus e soprattutto li invitano dando il buon esempio. Si mostrano nelle loro abitazioni, intenti a cucinare, passare del tempo con i figli, i loro animali, qualcuno scrive, qualcun’altro dipinge. C’è chi usa il proprio partner come cavia per acconciature all’ultimo grido o trucchi spettacolari e chi invece coglie in questo momento difficile per trascorrere del tempo con la famiglia. Tra questi c’è certamente una delle attrici Americane più amate dagli Italiani, stiamo parlando di Julia Roberts.

Coronavirus, il messaggio di Julia Roberts: l’invito a tutti i seguaci

Attraverso il suo profilo Instagram Ufficiale, l’attrice di ‘Pretty Woman’ ha voluto lanciare un appello a tutti i suoi seguaci. Sappiamo che la donna è un’attivista convinta e ha preso molto a cuore la situazione che noi tutti ci stiamo trovando a vivere nelle ultime settimane. La Roberts ha voluto dare il buon esempio, scattandosi un simpatico selfie nello specchio di casa, dov’è apparsa con un look molto semplice: occhialoni da vista, un vestitino affiorato rosso e i capelli ribelli. La donna ha voluto ricordare a tutti l’importanza di rimanere nelle proprie abitazioni, mostrandosi anche lei chiusa in casa con un look davvero naturale. Come molte donne, anche lei ha rinunciato agli sfarzi dell’apparenza per dare ampio spazio ai contenuti. Nonostante sia apparsa completamente al naturale, è innegabile la sua bellezza e il suo fascino. Come molti stanno facendo e continueranno a fare, anche la donna ha voluto specificare che l’importanza di stare in quarantena, non è solo per la propria salute, ma anche di quella di chi ci circonda.

Nel messaggio l’attrice scrive: “#Iostoacasaper Il fantastico @petesouza mi ha taggato e sono così felice! Durante questo periodo unico e tenero #Iostoacasaper: La mia famiglia, per le piccole imprese, per tutti gli operatori sanitari che combattono in tutto il mondo, per il mio fantastico vicino 95enne. Resto a casa per far parte della soluzione. Tutti, state a casa. E’ la cosa giusta da fare. Sfido la mia bellissima amica Jennifer Aniston e la mia straordinaria nipote Emma Roberts e la mia straordinaria amica Ali Wentworth a condividere il motivo per cui rimangono a casa”