GF Vip, nella Casa parte una canzone di Benji e Fede: la reazione di Paola Di Benedetto durante la cena.

Manca sempre meno alla fine del Grande Fratello Vip. E i concorrenti rimasti ancora in gara sentono sempre di più la mancanza dei loro cari. Tra questi c’è Paola Di Benedetto,che oltre a voler rivedere la sua famiglia, non vede l’ora di ritrovare il suo grande amore Federico Rossi, cantante del duo ‘Benji e Fede’. E cosa ha pensato di fare il GF durante la cena di ieri sera? Mandare proprio un pezzo di Benji e Fede. La reazione della bellissima Paola è stata immediata! Scopriamo cosa è successo nella Casa più spiata della tv.

GF Vip manda una canzone di Benji e Fede: la reazione di Paola Di Benedetto, “Mi manchi!”

Dopo tanti mesi di separazione, ascoltare improvvisamente la voce della persona amata non può che essere un colpo al cuore. Lo sa bene Paola Di Benedetto, che, durante la cena di ieri sera al GF Vip, ha vissuto un momento davvero intenso. Nella Casa, infatti, è partita proprio una canzone di Benji e Fede, il duo canoro di cui fa parte Federico, il fidanzato di Paola. E l’ex Madre Natura è sobbalzata dalla sedia sin dalle prime note! Paola non nasconde l’emozione e inizia a cantare la canzone. Dopo un po’, alza gli occhi e urla un sonoro: “Mi manchi!”

Un momento davvero magico per Paola, che manda un messaggio al suo amore:“Dammi l’ultima settimana che torno a casa!”. Infine, un ringraziamento agli autori per la sorpresa musicale: “Grazie Grande Fratello!”. Basta davvero poco per sentirsi a casa! E voi, cosa pensate della coppia formata da Paola Di Bendetto e Federico Rossi?