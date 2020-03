Il duro messaggio social contro chi abbandona gli animali di Raffaella Mennoia.

Raffaella Mennoia è una delle autrici di Uomini e Donne e altri programmi di Mediaset come L’Isola dei Famosi. La donna ha sempre tenuto aggiornati i fan su tutti gli aggiornamenti legati al programma, con qualche anticipazione succosa. In questo periodo per colpa del Coronavirus sta andando in onda solo Amici, ma la Mennoia sta ancora usando moltissimo i social, soprattutto Instagram, per comunicare con i suoi fan. L’ultima foto postata ha poi un messaggio molto chiaro.

La foto di Raffaella Mennoia con Saki

Raffaella Mennoia, nonostante il momento storico lavora costantemente e nelle sue storie compare spesso Saki, il suo cane a cui è legatissima e con cui condivide tutta la sua vita. Proprio a lui è dedicata l’ultima foto postata su Instagram con una didascalia molto forte. “Questa foto si chiama: non ti abbandonerà mai nella buona e cattiva sorte, in ricchezza e povertà. Chi lo dice a chi decidetelo voi, io non ho dubbi. Saki non mi abbandonerà mai. Chi abbandona gli animali merita ogni male”. Parole forti, molto intense e che lasciano poco spazio all’immaginazione. In questo periodo però è un messaggio che serve perché sembra che siano molte le persone che abbandonano i loro animali domestici. Forse per paura del virus, nonostante sia stato detto più volte che li animali non trasmettono il Coronavirus, forse per pigrizia, noia, difficoltà nel gestire un animale che deve uscire per i propri bisogni più volte al giorno. Fatto sta che questo gesto della Mennoia si spera scuota quanti più animi possibili e che non si verifichino più situazioni di questo genere.

Allo stesso tempo Raffaella ha usato le storie di Instagram anche per condividere con i suoi followers come sta vivendo questa quarantena e ha invitato tutti a leggere con attenzione le notizie che circolano sul web, a fare sempre una cernita insomma. In più ha anche rivolto un pensiero a tutte quelle persone che in questo momento storico hanno delle attività e che usciranno duramente colpite da questa situazione.