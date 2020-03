Melissa Satta pronta per l’allenamento: “Ho rubato gli shorts a mio marito”

Melissa Satta pronta per l’allenamento a casa con la personal trainer, ma su Instagram rivela: “Ho rubato gli shorts a mio marito”

L’emergenza Coronavirus ha costretto tutto il mondo alla quarantena ‘forzata’. L’Italia è la nazione con il maggior numero di morti, gli USA quella con il maggior numero di contagiati e la situazione si fa grave anche in Spagna e nel resto del mondo. Diversi contagiati anche tra le celebrità, come il principe della Corona inglese e il primo ministro Johnson. Il temibile virus cinese ha messo in ginocchio il mondo. L’emergenza, oltre che sanitaria, adesso è anche economica.

In questi giorni, per ammazzare il tempo, diversi personaggi del mondo dello spettacolo stanno organizzando dirette sui propri canali social per tenere compagnia ai propri seguaci. Una bella iniziativa per riportare il sorriso sui volti ormai scavati dalla tristezza e dalla paura.

Melissa Satta pronta per l’allenamento: le parole su Boateng

Anche la Satta è in quarantena ‘forzata’: la showgirl si trova in Turchia, dove è rimasta bloccata insieme al figlio Maddox. La donna si era recata nel paese turco per trascorrere una settimana insieme al marito, ma il blocco delle frontiere non ha consentito alla Satta di ritornare a casa. La showgirl, come altri personaggi pubblici, sta organizzando dirette per tenere compagnia ai propri seguaci. Oggi, ad esempio, ha fatto una diretta insieme alla sua personal trainer. La Satta si è preparata per l’allenamento e tra le stories di Instagram ha dichiarato: “Visto che non si può uscire, mi sono preparata per l’allenamento. Ho fatto i capelli, ma non ho messo il trucco, altrimenti si scioglie“.

La Satta, poi, ha fatto anche un’altra confessione: “Ho rubato i pantaloncini di mio marito, perchè i miei vestiti sono a lavare“. La showgirl, dunque, sarà rimasta senza vestiti sportivi e ha dovuto ‘rubare’ gli shorts di Boateng.