Colpo di scena ad Amici 19, c’entrano Javier e Talisa: ecco cosa è successo nel daytime andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5

La diciannovesima edizione del serale di Amici volge al termine. Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la semifinale del talent show. Nella puntata in onda questa sera ci sarà una nuova eliminazione, l’ultima in vista della finalissima. Tutti ovviamente sono a rischio, anche se Gaia Gozzi sembra l’allieva più vicina alla finale del talent show. In gara, oltre a Gaia, sono rimasti Nyv, Giulia, Nicolai e Javier. È stata una settimana abbastanza particolare per tutti: gli allievi rimasti in gara si sono confrontati con i giudizi contrastanti dei professori. Nyv e Giulia, in particolare, hanno avuto un forte sfogo. Anche per Javier è stata una settimana particolare: il ballerino, acerrimo rivale di Nicolai, ha fatto ben due richieste ‘speciali’. Nella puntata del daytime andata in onda ieri pomeriggio, il cubano ha chiesto di isolarsi e cambiare casetta. Nella puntata odierna, invece, il ballerino ha fatto un’altra richiesta molto ‘particolare’.

Amici 19, colpo di scena: c’entrano Javier e Talisa

Nella puntata del daytime di Amici, andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5, il ballerino Javier Rojas ha fatto una richiesta molto particolare alla produzione del talent show. Il cubano sta attraversando un periodo difficile, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Nella scuola più famosa d’Italia ha conosciuto Talisa e i due si sono fidanzati. L’amore è sbocciato nella casetta dove sono reclusi dall’inizio del serale. La loro convivenza è durata poco, visto che la ballerina è stata la seconda eliminata del talent show. I due, però, si sono promessi di incontrarsi nuovamente una volta finito il programma (ovviamente emergenza sanitaria permettendo). Il cuore del ballerino cubano, però, non sembra totalmente libero. Nella puntata del daytime di oggi pomeriggio, infatti, Rojas ha chiesto di parlare con la sua ex fidanzata. Il ballerino poi ha chiarito: “Voglio chiamarla per dirle:’ciao, come stai?’. Una chiamata amichevole. Adesso sono qui perchè voglio sentirla“. I suoi amici, però, gli hanno consigliato di non chiamarla e di rispettare il volere della sua ex fidanzata. Questa infatti, dopo aver ricevuto la richiesta del ballerino cubano, ha rifiutato di sentire il suo ex fidanzato. Rojas allora le ha inviato una lettera con scritto: “Come stai? Perdonami“.

Come andrà a finire la storia d’amore tra i due ballerini della diciannovesima edizione di Amici? Il cubano sembra avere una ferita ancora aperta nel suo cuore e una volta finito il programma potrebbe correre nuovamente tra le braccia della sua ex fidanzata.