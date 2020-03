Coronavirus, l’annuncio inaspettato di Beppe Sala: “A Pasqua avremo Andrea Bocelli in concerto in Duomo, ecco le parole del sindaco di Milano su Facebook.

La città di Milano è sicuramente tra le più colpite in questo periodo di grande emergenza in Italia, dovuto al Coronavirus. I numeri in Lombardia, tra contagi e decessi, sono davvero spaventosi e per il momento non diminuiscono, nonostante la quarantena che sta tenendo gli italiani in casa da tre settimane. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ogni giorno invia messaggi alla popolazione tramite i suoi canali social, cercando di lasciare sempre un messaggio di speranza in un momento davvero difficile da affrontare, soprattutto per chi si trova nelle posizioni di potere. Poco fa il primo cittadino del capoluogo lombardo ha annunciato una bella notizia che riguarda il giorno di Pasqua: “Andrea Bocelli sarà in concerto in Duomo”, ha detto il sindaco. Scopriamo insieme le sue parole nel dettaglio.

Coronavirus, l’annuncio di Beppe Sala: “A Pasqua concerto di Bocelli in Duomo”, ecco le parole del sindaco di Milano

Beppe Sala, in quanto sindaco di Milano, sta cercando di regalare qualche momento di spensieratezza e soprattutto di speranza ai suoi cittadini in questi giorni così difficili a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha colpito in modo particolarmente tragico la Lombardia e il suo capoluogo, con migliaia di morti e contagi che continuano ad aumentare. qualche ora fa il primo cittadino milanese ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale un video in cui ha fatto un importante annuncio che riguarda il giorno di Pasqua. Sala ha detto di aver contattato Andrea Bocelli per invitarlo a fare un concerto in Duomo.

“Bocelli si esibirà ovviamente senza pubblico”, ha spiegato Sala, “Canterà musiche sacre e il suo concerto sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo”, ha concluso il primo cittadino.