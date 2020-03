Stash di Amici 19: ‘Sono a pezzi’, il messaggio sui social per la morte di una fan

Stash, il professore di Amici 19, è stato colpito da un lutto: una sua fan è venuta a mancare e lui non ha potuto fare a meno di scrivere un messaggio.

È uno dei professori di Amici 19, Stash. Entrato nel talent diversi anni fa, insieme alla sua band The Kolors, come alunno della scuola, il campano ha cavalcato l’onda del successo. Non soltanto, infatti, ha ottenuto numerosi riconoscimenti musicali, ma è anche diventato insegnante di canto della medesima scuola che ha decretato il suo successo. Sempre con la battuta pronta e con il sorriso stampato sul viso, il giovane Fiordispino si è sempre contraddistinto da tutti gli altri suoi colleghi per la sua smisurata simpatia. Purtroppo, però, non sta vivendo dei giorni molto facili. Come testimoniato da uno dei suoi ultimi messaggi condivisi sulla sua pagina social ufficiale, il campano è stato colpito da un grave lutto. Stash, infatti, è venuto a sapere che una sua fan è venuta a mancare. Ed è per questo motivo che lui è davvero ‘a pezzi’. Cerchiamo di capirne di più.

Amici 19, terribile lutto per Stash: il messaggio social per la morte di una fan

Pochissime ore fa, Stash di Amici 19 ha condiviso un messaggio social davvero struggente. Il professore di canto del talent di Maria De Filippi, infatti, è venuto a sapere della morte di una sua affezionata ed accanita fan. Ed è per questo motivo che non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori il dolore per questa terribile notizia. ‘Sono a pezzi’, inizia a scrivere il frontman dei The Kolors.

‘È struggente’, conclude Stash questo messaggio social. Ma non solo. Perché, subito dopo, il professore di Amici ha voluto condividere una lettera che, un po’ di tempo fa, la sua fan ha inviato loro. Le parole utilizzate in questa missiva sono davvero speciale. E, soprattutto, sottolineano quanto la giovane donna sia stata legato al gruppo musicale.