Sul suo canale social ufficiale, è stato chiesto a Chiara Nasti come stesse procedendo la sua relazione con Ugo Abbamonte: la sua risposta è inaspettata.

Su Instagram, Chiara Nasti non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. Lo ha sempre fatto, lo sappiamo. E lo sta continuando a fare soprattutto in queste ultime settimane di quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus. Sul suo canale social ufficiale, infatti, la giovanissima influencer è solita condividere tutto ciò che le sta capitando in questi ultimi giorni. A partire, quindi, dai suoi allenamenti quotidiani e casalinghi. Fino a inaspettate confessioni e tutti i segreti riguardanti i suoi tatuaggi. Qualche ora fa, però, ha fatto molto di più. Alla domanda di una sua fan su come stia procedendo la sua relazione con Ugo Abbamonte, la napoletana ha svelato qualche dettaglio in più sulla sua vita privata. Dando, così, una risposta davvero inaspettata. Ecco di che cosa parliamo.

Chiara Nasti, l’inaspettata confessione sulla sua relazione: le parole su Instagram

Come è al suo solito fare, qualche ora fa, Chiara Nasti ha voluto dedicare un po’ del suo tempo ai suoi sostenitori social. Ieri è stata poco presente sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo. Perché, come raccontato dalla diretta interessata, la giovane era un po’ giù di morale. E voleva stare un po’ tranquilla. Oggi, invece, è ritornata. E, come dicevamo, ha voluto dedicarsi ai suoi accaniti sostenitori. Tramite le classiche domande e risposte previste da Instagram, l’influencer napoletana non ha perso occasione di potersi raccontare ai fan. Non soltanto, quindi, ha dato consigli, ma ha parlato anche della sua vita privata. A chi, infatti, le ha chiesto come stia procedendo la sua relazione con Ugo Abbamonte, Chiara da una risposta davvero inaspettata.

Non c’è nulla da sapere. In questo periodo, ci sono coppie che si uniscono ancora di più. Ed altre, invece, no. Tipo la mia’, queste le parole che utilizza Chiara Nasti per descrivere la sua attuale vita privata. Non si è capito, quindi, che la giovane influencer sia ritornata single oppure no. Fatto sta che è una risposta è davvero inaspettata. Anche perché, ancora prima dell’inizio di questa emergenza, i due apparivano felici ed innamorati sui social. Probabilmente, sarà un periodo di passaggio.

L’amore non è bello se non è litigarello

Non sappiamo, come dicevamo precedentemente, cosa sia realmente successo tra Chiara ed Ugo. Fatto sta che, come ben sapete, non è assolutamente la prima volta che sono capitato questi periodi ‘no’. Già in precedenti occasioni, infatti, la coppia è stata ‘separata’ per diverso tempo. Tuttavia, il loro amore è prevalso sempre su tutto. E, senza alcun dubbio, sarà così anche questa volta.