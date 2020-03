Francesca Cipriani ha cambiato look in questo periodo di isolamento domestico: il famoso volto televisivo ha fatto tutto da sola! Diamo un’occhiata al post pubblicato su Instagram.

Tutti gli italiani sono chiusi in casa: l’emergenza Coronavirus continua a fare vittime ed il governo ha deciso di chiudere tutto, di far stare i cittadini in casa, così da ridurre il più possibile il rischio del contagio. E’ un periodo davvero duro per l’Italia e per il mondo intero che sta combattendo contro un nemico davvero potente! I VIP tramite i loro social, intrattengono il loro pubblico. Alcuni mostrano come stanno trascorrendo le loro giornate in casa con dirette Instagram o con aggiornamenti tramite post: Francesca Cipriani ha deciso di ‘rinnovare’ il suo look. Un taglio ‘fai da te’ le ha cambiato il volto: ecco cosa ha cambiato, l’ha mostrato in un post.

Francesca Cipriani stupisce i fan: “Mi sono improvvisata parrucchiera”, cambio look per lei

Francesca Cipriani tramite il suo profilo Instagram ha mostrato a tutti i fan il cambio look. Il famoso volto televisivo ha tagliato i suoi capelli: ha detto addio alla riga centrale ed ha deciso di passare alla frangetta! Non potendo uscire, la giovane li ha tagliati da sola: si è improvvisata parrucchiera ed il risultato è stato ottimo! “Impara l’arte e mettila da parte! In diretta dal mio bagno oggi mi sono improvvisata parrucchiera. Vi piace il mio nuovo look?” ha scritto come didascalia allo scatto in cui è in posa con il suo nuovo look! Ha scelto insieme alla frangia, una piega extra liscia rinunciando ai soliti ricci che sfoggia quasi sempre. Ecco il post:

Tantissimi like e commenti per l’ex gieffina ed ex naufraga de l’Isola dei Famosi: tutti sono increduli nel vederla così! “Wow davvero molto bella complimenti Francesca”, “Ti sta benissimo”, “Sei così pura, e dannatamente vera che solo pochi lo capiscono davvero”, “Meravigliosa sei dolcissima buon weekend” sono alcuni dei commenti scritti da utenti fan e Instagram per Francesca Cipriani. Non è la sola VIP ad aver cambiato il suo look in questo periodo di isolamento domestico dovuto all’emergenza Coronavirus. Anche Ricky Martin, qualche giorno fa, si è mostrato con un nuovo colore di capelli! Con un post su Instagram in cui lanciava l’appello di restare ognuno nelle proprie case per evitare contagi, mostrava a tutti i suoi nuovi capelli rosa!