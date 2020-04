Temptation Island, un’amata ex coppia del reality aspetta un bambino: l’annuncio sui social è arrivato qualche ora fa.

Sono passato un bel po’ di anni dalla loro esperienza in tv. Si, perché Debora Onorato ed Emanuele Cirilli hanno partecipato alla primissima edizione di Temptation Island, il reality di Maria De Filippi dedicato alle coppie. Un’esperienza dalla quale sono usciti più uniti che mai: nonostante i tentennamenti di Debora a causa dell’allora tentatore Andrea Damante, la coppia è riuscita a portare avanti la relazione. Che, oggi, procede a gonfie vele. E, con un post pubblicato su Instagram, l’ex concorrente Debora annuncia di essere incinta del suo primo bebé: “Aspettando Melissa”. Diamo un’occhiata al messaggio che ha emozionato tutti.

Temptation Island, un’amata ex coppia aspetta un bambino: l’annuncio di Debora Onorato

Emanuele Cirilli e Debora Onorato saranno presto genitori! I due ex protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip aspettano il loro primo figlio, che sarà una femminuccia. Ad annunciarlo è stata Debora, con un post su Instagram che ha emozionato i fan. Guardiamolo insieme:

“Ci sono quarantene vissute con intimità e intensità tali da poter godere di uno dei viaggi più belli della vita”. Con queste parole, che accompagnano uno scatto dolcissimo, Debora annuncia ai followers di essere in attesa. Da 17 settimane, come si legge negli hashtag del post. La piccola in arrivo si chiamerà Melissa. Una notizia che ha emozionato tutti: il post è stato invaso dai like e i commenti dei followers. Tra i quali spunta quello di Sonia Carbone, anche lei ex protagonista della prima edizione di Temptation Island: “Siete stupendi, ti aspettiamo tutti Melissa!”

“We must be positive!”, aggiunge Debora. Non ci resta che unirci a tutti loro e mandare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri genitori. Auguri Debora ed Emanuele!