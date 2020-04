Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii, colpo di scena: è accaduto dopo Amici 19

Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii, colpo di scena: ecco cosa è accaduto tra i due ballerini dopo Amici 19.

Si è conclusa lo scorso venerdì la diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata la cantante Gaia Gozzi, che si dalle sue prime apparizioni nel talent ha conquistato tutti. Ma grandissimi protagonisti dell’edizione, senza dubbio, sono stati anche i due ballerini arrivati in finale, Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii. Tra i due, la competizione è arrivata davvero alle stelle: le discussioni erano all’ordine del giorno. A un certo punto, però, i due talenti hanno deciso di dare un freno a questa accesa rivalità, cercando di conoscersi di più. Negli ultimi giorni trascorsi in casona, infatti, tra Javier e Nicolai è nata una certa sintonia. A tal punto che, al termine di Amici 19, i due hanno preso una decisione che ha lasciato i fan di stucco. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii, colpo di scena: quarantena insieme dopo Amici 19

Nicolai e Javier sono stati senza dubbio due tra i protagonisti più amati di questa edizione di Amici. Talentuosi e dal carattere forte, entrambi hanno incantato il pubblico con le loro coreografie. Tra i due, però, non sono mancate le liti durante il percorso nel talent: la competizione tra i due ballerini era davvero accesa. Oggi, però, le cose sembrano essere davvero cambiate. Già nell’ultimo periodo della trasmissione, i due ballerini avevano deciso di mettere da parte le loro incomprensioni, dedicandosi soltanto alla loro più grande passione: la danza. Una passione che, alla fine, ha finito per unirli. Sapete cosa è accaduto al termine del programma di Canale 5? Una notizia che non vi aspettereste: Javier sta trascorrendo la quarantena a Perugia, proprio dal ballerino ucraino Nicolai, in attesa che la situazione in Italia torni alla normalità. Una decisione che lascia senza parole i telespettatori, che non si aspettavano di certo che tra i due fosse nata un’amicizia così forte.

Ma non è tutto. In un commento su Instagram, Nicolai ha confermato che Javier ha diviso con lui il montepremi del vincitore categoria ballo. Un gesto davvero bellissimo, partito da una proposta proprio di Nicolai, che in casona aveva dichiarato che, in caso di vittoria, avrebbe dato metà somma a Javier. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene! E voi, cosa pensate di Javier e Nicolai? Siete felici del loro nuovo rapporto?