Elena Santarelli non è riuscita a trattenere le lacrime durante la diretta televisiva di ieri di Italia Sì: il momento emozionante.

Anche ieri, sabato 12 Aprile, è andata in onda una nuova puntata di Italia Sì. Intitolata ‘Pasqua a casa’, Marco Liorni e tutto il suo incredibile staff è stato al timone di un nuovo ed incredibile appuntamento del suo show del sabato pomeriggio. Si è parlato davvero di tutto. E, soprattutto, di questi giorni Pasquali che, per la prima volta in assoluto, verranno vissuti da tutti gli italiani in modo del tutto anomalo e ‘particolare’. Data l’emergenza Coronavirus, ognuno è costretto a rimanere nelle proprie case. Quindi, lontani dai propri affetti, familiari e dalle persone più care. È proprio per questo motivo che, nel bel mezzo della diretta televisiva, Elena Santarelli non ha potuto fare a meno di trattenere la sua emozione.

Italia Sì, Elena Santarelli si commuove in diretta televisiva

Saranno dei giorni davvero particolari quelli vissuti per le vacanze Pasquali. A causa del’emergenza Coronavirus, come dicevamo precedentemente, ciascuno di noi è costretto a rimanere nelle proprie abitazioni. Non si possono raggiungere, quindi, le casa al mare, in campagna o in montagna e, soprattutto, non si possono trascorrere queste feste in compagnia di amici, familiari ed affetti più cari. È proprio per questo motivo che, durante la diretta di Italia Sì, Elena Santarelli non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime. Dopo aver visionato un video che mostrava tutte le prelibatezze di questi giorni, Marco Liorni ha chiamato in causa la showgirl romana per un suo parere. È proprio in questo momento che la moglie di Bernardo Corradi non ha potuto affatto nascondere la sua emozione.

‘Scusatemi, mentre andavano i servizi in onda, mi sono commossa. È normale, sono un essere umano e non sempre riusciamo a controllare’, queste le parole di Elena Santarelli per ‘giustificare’ il suo momento di debolezza. ‘Sono sempre molto positiva, ma la domanda che rimbomba nella testa di tutti noi è ‘quando finirà tutto questo’. Ho immaginato i miei figlio che corrono incontro i nonni e si abbracciano’, conclude la romana.