Pechino Express, un’ex concorrente dell’adventure reality di Rai Due ci è andata davvero giù pesante: le dure parole su Instagram.

Pechino Express, come ben sapete, è uno degli adventure reality di Rai Due. Ambientato in diverse parti d’Europa, il programma prevede il viaggio di diversi concorrenti che, completamente sprovvisti di soldi e di una fissa dimora, superano prove difficilissime, avventurose al fine di ottenerne la vittoria finale. Insomma, un reality davvero interessante, c’è poco da dire. Che, tra l’altro, anno dopo anno, riscuote un successo davvero incredibile. Tuttavia, un’ex concorrente delle scorse edizioni ci è andata davvero giù pesante contro di esso. Sul suo canale social ufficiale, l’attrice, infatti, si è lasciata andare ad un duro sfogo. Non perdendo occasione, tra l’altro, di poter svelare quanto in realtà il programma sia truccato e finto. Ecco di chi parliamo.

Pechino Express, un’ex concorrente rivela: ‘È tutto finto e truccato’

Correva l’anno 2015 quando, in coppia con suo fratello Andrea Fachinetti, Naike Rivelli partecipava all’edizione di quell’anno di Pechino Express. Da quel momento sono passati diversi anni. Eppure, qualche ora fa, l’ex concorrente si è letteralmente scagliata contro di esso sul suo canale social ufficiale. Tramite un post condiviso su Instagram, la figlia di Ornella Muti ha svelato che l’adventure reality di Rai Due sarebbe finto e truccato. ‘Visto che non è neanche in live, né in tempo reale. Quindi, fanno, smontano, montano e decidono tutto durante il gioco’, queste le parole di Naike in questo duro sfogo social. Ma ecco tutti gli altri dettagli.

Stando a quanto si apprende da questo messaggio comparso sul profilo social ufficiale di Naike Rivelli, sembrerebbe che Pechino Express sia un reality montato e truccato. E che, addirittura, i vincitori siano stati già stabiliti ancora prima di iniziare l’avventura televisiva. ‘Tutto scritto nel contratto dei protetti’, continua a scrive la bella Rivelli su Instagram. Ed è per questo motivo che, stando a quanto si legge, Naike ha deciso di ritirarsi in corso d’opera. E, soprattutto, di ritirarsi dalla televisione italiana che, a suo dire, è corrotta, finta, costruita e manipolata.

Chi è Naike Rivelli?

Giovanissima, ma con una carriera cinematografica davvero splendida. Dopo aver debuttato all’età di otto anni insieme a sua mamma Ornella Muti, Naike Rivelli ha cavalcato l’onda del successo. Non soltanto, infatti, è stata protagonista indiscussa di numerose pellicole cinematografiche, ma la giovane è stata conduttrice di programmi televisivi, autrice di canzoni e concorrente di reality show. Insomma, una donna dalle mille risorse, no?