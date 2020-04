Coronavirus, è stato appena emesso il bollettino della protezione civile: sta iniziando a calare il numero di ricoveri in terapia intensiva

In Italia la situazione coronavirus preoccupa sempre più la popolazione che cerca di tenersi aggiornata quanto più possibile attraverso i canali ufficiali, i programmi d’informazione e i bollettini della protezione civile. Sono ormai quasi due mesi che siamo tutti chiusi in casa, per osservare le normative promulgati dal Governo. La situazione che stiamo vivendo non è delle più semplici, ma i dati iniziano a dare dei segno di miglioramento. Come infatti ben si può vedere, lo sforzo degli Italiani di rimanere in casa e osservare fedelmente quanto imposto, inizia a dare dei frutti. Negli ultimi giorni il numero dei deceduti è in leggero calo e oggi la protezione civile fa sapere che ci sono anche altri numeri in miglioramento, come quello dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il numero di tali pazienti sarebbe infatti in leggero calo rispetto a ieri.

Coronavirus, bollettino protezione civile: calano i ricoveri in terapia intensiva

Nelle scorse settimane ci si era posto il problema sanitario dei posti in terapia intensiva, che non sarebbero stati sufficienti a garantire un servizio efficiente per tutti i pazienti con necessità. Da allora moltissime sono state le raccolte fondi volte proprio ad incrementare i posti letto delle terapie intensive. La situazione da allora è migliorata, molti sono stati i fondi stanziati grazie proprio alle raccolte private dei cittadini, che hanno avuto la possibilità di dare il proprio contributo tangibile alla causa. Adesso però iniziano ad arrivare delle notizie confortanti. La protezione civile ha infatti pubblicato l’aggiornamento giornaliero, in cui si possono evincere varie cose, la prima fra tutte è che i ricoveri nelle terapie intensive sono diminuite rispetto a ieri. Attualmente, stando a quanto riportato dalla protezione civile i ricoverati con sintomi sono 25.786. Di questi sono 2.812 i pazienti che hanno avuto necessità di essere trasferiti in terapia intensiva, rispetto a ieri sono -124 pazienti (-4,2%). Poi ci sono 78.364 pazienti che non hanno avuto bisogno di essere ospedalizzati e che in questo momento si trovano in isolamento presso i propri domicili.

La speranza è che nei prossimi giorni i numeri calino ancora, ma ovviamente dobbiamo attenerci ai dati riportati dalla Protezione Civile, che costantemente ci tiene aggiornati sugli sviluppi della situazione. Per ulteriori info consultare il sito della protezione civile, cliccando QUI.