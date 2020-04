Live Non è la D’Urso, le anticipazioni di Barbara per domenica 19 aprile: ci saranno tanti ex del GF Vip nella prossima puntata del talk show.

Dopo la pausa di domenica scorsa, giorno di Pasqua, Live Non è la D’Urso tornerà in onda. Domenica 19 aprile ci sarà un nuovo appuntamento col talk show di Barbara D’Urso, pronta ad informare e tenere compagnia al suo amato pubblico. Pubblico al quale, al termine della puntata di oggi di Pomeriggio 5, ha svelato alcune anticipazioni sulla prossima puntata di Live. Una puntata come sempre dedicata agli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus. Ma, nella seconda parte, Barbara ospiterà, quasi tutti in collegamento, tantissimo ospiti, molti dei quali reduci dall’esperienza del GF Vip 4! Curiosi di scoprire cosa accadrà nella prossima puntata? Ve lo sveliamo subito.

Live Non è la D’Urso, le anticipazioni di Barbara: ci saranno tanti ex del GF Vip, da Adriana Volpe a Paolo Ciavarro

Domenica 19 aprile andrà in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Come ogni venerdì, al termine della puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha dato al pubblico alcune anticipazioni sull’appuntamento della domenica sera con Live. Un appuntamento che si preannuncia ricco di sorprese. Naturalmente, la puntata si aprirà con un’ampia parentesi dedicata al Coronavirus, durante la quale la conduttrice aggiornerà i telespettatori sulle ultime notizie che riguardano l’emergenza sanitaria e la possibile ripartenza in Italia. Ma, nella seconda parte, spazio a tantissimi ex protagonisti del GF Vip: “Ci sarà Antonella Elia col suo fidanzato, ci sarà Adriana Volpe, ci sarà Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia e molti altri. E riapriremo le porte del nostro meraviglioso Drive In!”

Insomma, una puntata da non perdere, la prossima di Live Non è la D’Urso. Non ci resta che attendere qualche giorno. Appuntamento a domenica sera, ore 21 e 15, su Canale 5!